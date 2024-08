Rebeca, Medina e chances de medalha: o que assistir da Olimpíada de Paris neste sábado, 3

O oitavo dia oficial de Olimpíada tem uma programação cheia, que vai da madrugada até a noite, no horário de Brasília.

Às 5h35 começam as provas de atletismo, com destaque para o americano Noah Lyles, um dos grandes nomes e visto como o sucessor de Usain Bolt (embora não tenha batido os recordes do jamaicano).

Às 9h, a seleção brasileira feminina de handebol vai para o tudo ou nada contra a Angola no último jogo da fase de grupos. Com três derrotas e apenas uma vitória na competição, o Brasil precisa vencer para avançar às quartas de final em Paris.

Um pouco mais tarde, às 11h20, é a vez de Rebeca Andrade tentar sua terceira medalha nesta edição olímpica. Ela luta pelo ouro na final do salto contra Simone Biles.

Se o mar permitir, o surfe tem suas provas decisivas a partir das 14h. Estão programadas as semifinais e finais masculinas e femininas durante o dia, com Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb vivos na competição e disputando por medalha.

Às 16h, o Brasil enfrenta a dona da casa, a França, pelas quartas de final do futebol feminino.

Logo depois, às 17h, Bia Ferreira entra no ringue para a final do boxe feminino, categoria até 60kg, contra a irlandesa Kellie Harington.