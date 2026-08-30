Real Madrid goleia Málaga e assume liderança do Espanhol

O Real Madrid goleou o Málaga por 4 a 0 no Santiago Bernabéu neste domingo, 30, pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol, e assumiu a liderança isolada da tabela.

Jude Bellingham abriu o placar aos 19 minutos e provocou o gol contra de Alfonso Herrero (26′), antes de Kylian Mbappé ampliar para 3 a 0 (30′) e Arda Güler selar a goleada nos acréscimos (90’+1).

O Real Madrid mantém um aproveitamento de 100% na LaLiga, somando nove pontos após uma partida em que dominou completamente o recém-promovido Málaga, que não ofereceu qualquer perigo.

O time merengue passou praticamente todo o confronto no campo do adversário, graças a uma pressão intensa e bem executada para recuperar a posse rapidamente.

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Bellingham aproveitou um roubo de bola para avançar, encostar na área adversária e bater cruzado para marcar o primeiro do Real Madrid.

O meia inglês foi um dos jogadores mais ativos da equipe, constantemente envolvido nas jogadas de ataque e também ajudando na defesa.

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Bellingham participou diretamente do segundo gol merengue com uma tentativa de cabeça que o lateral Carlos Puga tentou afastar, mas a bola bateu no goleiro Alfonso Herrero e acabou no fundo do gol.

Mbappé não perdoa

O Real Madrid já dominava amplamente a partida, e o goleiro Thibaut Courtois teve apenas um susto no final do primeiro tempo, em um chute de Rafa Rodríguez que explodiu na trave (43′).

A equipe de José Mourinho foi para o intervalo com 3 a 0 de vantagem graças a Mbappé, que aproveitou um passe de Trent Alexander-Arnold para marcar.

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O atacante francês chegou ao seu quarto gol em três jogos e é o artilheiro do Campeonato Espanhol, à frente de Álex Baena (Atlético de Madrid), Raphinha e Fermín López (Barcelona), todos com três gols.

Mesmo com a boa vantagem, Mourinho recorreu ao banco de reservas colocou em campo Yan Diomande e Arda Güler, que marcou o quarto gol em jogada combinada com Vinícius Júnior.

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Güler, que havia entrado no lugar de Bellingham (87′), avançou com a bola e passou para Vini, que foi à linha de fundo e cruzou para trás, deixando o turco apenas com o trabalho de empurrar a bola para as redes.

O Real Madrid reassume a liderança do campeonato, enquanto espera o resultado do Barcelona contra o Rayo Vallecano na segunda-feira.