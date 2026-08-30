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Esporte

Real Madrid goleia Málaga e assume liderança do Espanhol

A equipe de José Mourinho foi para o intervalo com 3 a 0 de vantagem graças a Mbappé

Redação VEJAPor Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 ago 2026, 15h44 | Atualizado em 30 ago 2026, 15h50
Kylian Mbappe of Real Madrid CF reacts to a missed opportunity during the La Liga EA Sports match between Real Betis and Real Madrid at La Cartuja Stadium in Seville, Spain, on April 24, 2026. (Photo by Jose Luis Contreras/NurPhoto via Getty Images)
A equipe de José Mourinho foi para o intervalo com 3 a 0 de vantagem graças a Mbappé (Jose Luis Contreras/NurPhoto/Getty Images)
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O Real Madrid goleou o Málaga por 4 a 0 no Santiago Bernabéu neste domingo, 30, pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol, e assumiu a liderança isolada da tabela.

Jude Bellingham abriu o placar aos 19 minutos e provocou o gol contra de Alfonso Herrero (26′), antes de Kylian Mbappé ampliar para 3 a 0 (30′) e Arda Güler selar a goleada nos acréscimos (90’+1).

O Real Madrid mantém um aproveitamento de 100% na LaLiga, somando nove pontos após uma partida em que dominou completamente o recém-promovido Málaga, que não ofereceu qualquer perigo.

O time merengue passou praticamente todo o confronto no campo do adversário, graças a uma pressão intensa e bem executada para recuperar a posse rapidamente.

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Bellingham aproveitou um roubo de bola para avançar, encostar na área adversária e bater cruzado para marcar o primeiro do Real Madrid.

O meia inglês foi um dos jogadores mais ativos da equipe, constantemente envolvido nas jogadas de ataque e também ajudando na defesa.

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Bellingham participou diretamente do segundo gol merengue com uma tentativa de cabeça que o lateral Carlos Puga tentou afastar, mas a bola bateu no goleiro Alfonso Herrero e acabou no fundo do gol.

Mbappé não perdoa

O Real Madrid já dominava amplamente a partida, e o goleiro Thibaut Courtois teve apenas um susto no final do primeiro tempo, em um chute de Rafa Rodríguez que explodiu na trave (43′).

A equipe de José Mourinho foi para o intervalo com 3 a 0 de vantagem graças a Mbappé, que aproveitou um passe de Trent Alexander-Arnold para marcar.

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O atacante francês chegou ao seu quarto gol em três jogos e é o artilheiro do Campeonato Espanhol, à frente de Álex Baena (Atlético de Madrid), Raphinha e Fermín López (Barcelona), todos com três gols.

Mesmo com a boa vantagem, Mourinho recorreu ao banco de reservas colocou em campo Yan Diomande e Arda Güler, que marcou o quarto gol em jogada combinada com Vinícius Júnior.

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Güler, que havia entrado no lugar de Bellingham (87′), avançou com a bola e passou para Vini, que foi à linha de fundo e cruzou para trás, deixando o turco apenas com o trabalho de empurrar a bola para as redes.

O Real Madrid reassume a liderança do campeonato, enquanto espera o resultado do Barcelona contra o Rayo Vallecano na segunda-feira.

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