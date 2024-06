Real Madrid anuncia contratação do atacante francês Kylian Mbappé

Enfim, aconteceu a aguardada transferência. Kylian Mbappé, que em 10 de maio já havia comunicado a saída do Paris Sain-Germain por meio de suas redes sociais, assinou com o Real Madrid e foi anunciado nesta segunda, 3, pelo clube, por cinco temporadas. É um turbilhão de novidades para o clube merengue, que no sábado sagrou-se campeão da Champions League pela 15ª vez, batendo um esforçado Bayern Dortmund pelo placar de 2 a 0, em Wembley, na Inglaterra.

Assim que foi feito o anúncio, o nome do jogador entrou na lista de assuntos mais pesquisados no Brasil no Google Trends, com mais de 2 mil buscas – um número que tende a crescer (e muito) durante o dia. Em seu perfil no Instagram, o jogador publicou uma mensagem comemorando a nova casa: “Um sonho que se transformou em realidade. Estou muito feliz e orgulhoso de ingressar no clube dos meus sonhos @realmadrid. Ninguém consegue entender o quão animado estou agora. Mal posso esperar para ver vocês, madridistas, e obrigado pelo seu apoio inacreditável. Hala, Madrid!”.

O anúncio ocorreu após anos de flerte do Real Madrid com o jogador que herdou de Lionel Messi o status de melhor do futebol. O vencedor da Copa do Mundo pela França junta-se a um time carregado de talento e ainda comemora seu mais recente triunfo europeu. Em 2021, o Real Madrid foi rejeitado depois de oferecer ao PSG uma oferta de 180 milhões de euros – a mesma quantia que o PSG pagou ao Mónaco pelo então adolescente anos antes.

A transferência deverá ser acompanhada de um bônus de assinatura superior a 100 milhões de euros e de uma distribuição inédita dos seus direitos de imagem. Segundo a imprensa espanhola, as linhas do contrato já estão definidas e Mbappé deverá receber um dos maiores salários da história do clube, cerca de 35 milhões de euros brutos por temporada, um pouco acima das duas atuais estrelas do clube, mas longe dos seus emolumentos parisienses, estimados em 70 milhões de euros anuais, excluindo bônus.

Mbappé chegou ao PSG em 2017, vindo de Mônaco, pelo valor de 180 milhões de euros. Em 12 de maio, o atacante de 25 anos disputou seu último jogo em casa pelo PSG e marcou na derrota por 3 a 1 para o Toulouse. Ele foi vaiado por parte da multidão no Parc des Princes quando seu nome foi anunciado – dois dias depois de finalmente oficializar sua saída. Nenhuma homenagem foi prestada a ele pelo clube durante o jogo de domingo, embora não seja a última partida da temporada.

