Rayssa Leal se torna a maior campeã de etapas da SLS

A skatista Rayssa Leal, de 14 anos, venceu a etapa de Seattle da SLS (Street League Skateboarding, Liga de Skate de Rua, em tradução livre) e se tornou a maior campeã de etapas da competição, com cinco vitórias. Pâmela Rosa conquistou o segundo lugar, e a japonesa Momiji Nishiya completou o pódio em terceiro.

Com uma curta carreira, Rayssa já venceu a SLS em Los Angeles em 2019, e em Salt Lake City e Lake Havasu City em 2021. Ela também é medalhista de prata das Olimpíadas 2020.

A “fadinha do skate” já tinha vencido a etapa de Jacksonville da atual temporada. Neste ano ainda terá a fase de Las Vegas, em 8 e 9 de outubro, e a final da SLS será disputada no torneio Super Crown, no Rio de Janeiro, nos dias 5 e 6 de novembro.

A Street League Skateboarding (SLS) é uma competição profissional de skate, na modalidade street, de rua. A competição é a primeira do mundo na modalidade e é um dos maiores campeonatos de skate do mundo.