Rayan entra para a história da seleção brasileira
O atacante se tornou o sexto brasileiro mais jovem da história a disputar uma Copa do Mundo
A partida contra o Haiti marcou mais do que uma simples estreia de Rayan em Copas do Mundo. Aos 19 anos e 320 dias, o atacante se tornou o sexto jogador mais jovem da história a disputar uma partida de Mundial com a camisa da seleção brasileira.
O recorde continua pertencendo a Pelé, que tinha apenas 17 anos e 237 dias quando entrou em campo contra a União Soviética na Copa de 1958. Desde então, poucos conseguiram vestir a amarelinha em um Mundial antes dos 20 anos.
Com a presença diante dos haitianos, Rayan ultrapassou diversos nomes históricos do futebol brasileiro e passou a ocupar a sexta posição no ranking dos mais jovens a atuar pelo Brasil em Copas.
Confira a lista:
- 17 anos e 237 dias – Pelé (1958, contra a URSS)
- 18 anos e 25 dias – Carlos Leite (1930, contra a Bolívia)
- 19 anos e 124 dias – Marco Antônio (1970, contra a Romênia)
- 19 anos e 171 dias – Tostão (1966, contra a Hungria)
- 19 anos e 319 dias – Altafini (1958, contra a Áustria)
- 19 anos e 320 dias – Rayan (2026, contra o Haiti)