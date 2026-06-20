Rayan entra para a história da seleção brasileira

A partida contra o Haiti marcou mais do que uma simples estreia de Rayan em Copas do Mundo. Aos 19 anos e 320 dias, o atacante se tornou o sexto jogador mais jovem da história a disputar uma partida de Mundial com a camisa da seleção brasileira.

O recorde continua pertencendo a Pelé, que tinha apenas 17 anos e 237 dias quando entrou em campo contra a União Soviética na Copa de 1958. Desde então, poucos conseguiram vestir a amarelinha em um Mundial antes dos 20 anos.

Com a presença diante dos haitianos, Rayan ultrapassou diversos nomes históricos do futebol brasileiro e passou a ocupar a sexta posição no ranking dos mais jovens a atuar pelo Brasil em Copas.

Confira a lista:

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17 anos e 237 dias – Pelé (1958, contra a URSS)

– Pelé (1958, contra a URSS) 18 anos e 25 dias – Carlos Leite (1930, contra a Bolívia)

– Carlos Leite (1930, contra a Bolívia) 19 anos e 124 dias – Marco Antônio (1970, contra a Romênia)

– Marco Antônio (1970, contra a Romênia) 19 anos e 171 dias – Tostão (1966, contra a Hungria)

– Tostão (1966, contra a Hungria) 19 anos e 319 dias – Altafini (1958, contra a Áustria)

– Altafini (1958, contra a Áustria) 19 anos e 320 dias – Rayan (2026, contra o Haiti)