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Esporte

Raphinha diz que ‘nunca abriu mão’ da seleção e explica declaração polêmica

Jogador do Barcelona foi acusado de querer controlar os jogos que atua pela equipe nacional

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 14h12 | Atualizado em 13 nov 2026, 14h13
FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - MARCH 26: Raphinha #11 of Brazil leaves the field at the end of the first half during the game between France and Brazil at Gillette Stadium on March 26, 2026 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Stephen Nadler/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - MARCH 26: Raphinha #11 of Brazil leaves the field at the end of the first half during the game between France and Brazil at Gillette Stadium on March 26, 2026 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Stephen Nadler/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images) (Stephen Nadler/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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Raphinha diz que ‘nunca abriu mão’ da seleção e explica declaração polêmica Priorize VEJA no Google

Atacante da seleção brasileira, Raphinha respondeu as acusações sobre querer administrar o tempo de jogo que tem com a equipe comandada pelo italiano Carlo Ancelotti e afirmou, nesta sexta-feira, 13, que deseja jogar o máximo possível.

“Quero jogar todos os jogos e a maioria dos minutos possíveis. Disse também que, se meu corpo permitir, vou dar o meu melhor”, declarou Raphinha em uma entrevista coletiva antes da partida contra o Japão no sábado, em Singapura.

O jogador do Barcelona, que se lesionou nas três últimas convocações com a seleção, recebeu muitas críticas por declarações nas quais disse que Ancelotti tinha que gerenciar seus minutos na equipe.

“O que eu quis dizer foi o Mister contar comigo fisicamente bem e disponível para representar o Brasil. Infelizmente, quando fisicamente não estamos bem, não conseguimos jogar nem aqui nem no clube. A intenção da minha fala foi essa”, explicou.

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“Não foi falar que jogo devo jogar ou não. Desde a primeira vez que vesti a camisa da Seleção, sempre deixei muito clara a minha vontade de estar aqui”, destacou o atacante.

O atleta de 29 anos, que vai usar a braçadeira de capitão contra o Japão, reforçou seu compromisso de defender a camisa verde e amarela. “Nunca abri mão da Seleção, sempre fiz tudo o que estava ao meu alcance. Sempre foi uma honra, um privilégio e nada vai mudar”, ressaltou.

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Raphinha também admitiu sua frustração pela lesão que o impediu de estar em plena forma física durante a última Copa do Mundo.

“Particularmente, foi muito frustrante. Eu me via como uma peça importante e não estava 100%. Tinha feito poucos jogos pelo Barcelona depois da lesão no jogo contra a França e, naquele momento, contra o Haiti, abriu a cicatriz dessa lesão”, recordou.

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O gaúcho comentou as críticas que o Brasil recebe pelo seu desempenho fraco. “É a maior Seleção do mundo, não tenho dúvidas, e carregamos o peso de uma nação inteira querendo ver a Seleção ganhando e jogando bem. Quando os resultados não acontecem, temos que ser cobrados por isso”, afirmou.

Também admitiu que os comentários recebidos acabam influenciando os jogadores. “É difícil uma crítica não mexer com a gente. Somos seres humanos e, por mais que tentemos não nos afetar, é natural. Qualquer um no meu lugar, recebendo tantos ataques e sabendo que está dando o melhor, se sentiria abalado”, disse.

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O atacante refletiu sobre o momento de “reformulação” da equipe, relatando que vê jogadores “com muita vontade”, e previu uma boa partida contra o Japão. “Sabemos da qualidade do Japão, mas vejo o Brasil muito bem treinado e preparado para esse jogo”, afirmou.

O Brasil disputará em Singapura os dois últimos amistosos do ano. No sábado, enfrentará o Japão a partir das 7h15 (horário de Brasília) e na terça, jogará contra a seleção de Singapura às 7h00.

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(Com AFP)

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