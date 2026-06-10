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Esporte

Raphinha considera ‘normal’ receber apoio diferente de brasileiros e estrangeiros

Atacante do Barcelona saiu jovem do Brasil sem ‘criar conexão’ com nenhum clube no país

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 16h45 | Atualizado em 10 jun 2026, 17h31
Raphinha of Brazil in action during the South of American FIFA World Cup 2026 Qualifier between Argentina and Brazil at Estadio Mas Monumental Antonio Vespucio Liberti on March 25, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Matias Baglietto/NurPhoto via Getty Images)
Raphinha pela seleção brasileira (Matias Baglietto/NurPhoto/Getty Images)
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Raphinha considera ‘normal’ receber apoio diferente de brasileiros e estrangeiros Priorize VEJA no Google

O camisa 11 da seleção brasileira, Raphinha, admitiu sentir apoio diferente do brasileiro e de estrangeiros que torcem por ele. Em coletiva de imprensa nesta quarta, 10, o atacante do Barcelona diz que considera a situação ‘normal’ já que saiu do país sem criar conexão com nenhum clube. Apesar das críticas que comparam a sua atuação pelo time catalão melhor do que na seleção, o jogador considera boa sua entrega pela amarelinha neste ciclo turbulento rumo ao Mundial. 

“Para ser sincero, sinto que realmente é diferente o carinho do torcedor brasileiro do pessoal de fora que me acompanha diariamente”, disse Raphinha. O jogador saiu cedo do Brasil, aos 20 anos, da base do Avaí para o Vitória Guimarães, hoje, na terceira divisão de Portugal. Chamou a atenção do Sporting, depois foi para o Leeds, na Inglaterra, e desde 2022 defende o Barcelona.

“Eu tento dar o meu melhor sempre, vai ter dias que não vou conseguir entregar um bom futebol, mas a vontade eu sempre vou entregar. É inadmissível eu não entregar tudo dentro de campo. Mas eu sempre busco dar o meu melhor. Acho que é natural, que sair muito jovem do Brasil, não ter conexão com nenhum clube, É normal que a galera ainda desconfie, que não tenha essa conexão e tá tudo bem”, concluiu.

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Indo para sua segunda Copa do Mundo, Raphinha sofre comparações da sua atuação no Barcelona e na seleção brasileira. Na premiação da Bola de Ouro do ano passado, da revista France Football, o jogador ficou em quinto lugar por sua temporada 2024/25 com a Tríplice Coroa espanhol conquistada no clube com 34 gols, 22 assistências em 57 partidas. 

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Pela seleção, fez 39 jogos, e 11 gols na carreira, mas participou de apenas seis dos 12 jogos comandados por Ancelotti em seu primeiro ano de comando por conta de lesões. 

Apesar das dificuldades pessoais e do ciclo da seleção, Raphinha considera boa a sua entrega pela canarinho: “Eu acho que eu já consegui entregar sim muita coisa pela seleção. Obviamente, a gente não pode ser hipócrita e falar que foi igual aconteceu no clube. Mas acho que dentro do possível, dentro do que a gente estava passando principalmente nesse último ciclo de Copa, acredito que consegui entregar sim, um bom futebol.”

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“Mas como a gente, principalmente dentro do vestiário sabe, que a seleção brasileira é feita de resultados. Se a gente não tiver resultado, a gente vai ser cobrado. E a partir do momento que a gente for cobrado pelo que a gente está fazendo no clube, é porque a gente tem total capacidade de fazer pela seleção também. Eu mais do que ninguém, sou um que se tiver que falar que a gente precisa melhorar, vou falar, e não tenho problema com isso”, afirmou.

Confira a programação de jogos do Brasil

  • 13/06, 19h – Brasil x Marrocos (Nova Jersey, EUA)
  • 19/06, 22h – Brasil x Haiti (Filadélfia, EUA)
  • 24/06, 19h – Brasil x Escócia (Miami, EUA)
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TAGS:
Barcelona (Espanha)
Copa do Mundo 2026
Seleção Brasileira de Futebol
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