Rafaela Silva perde semifinal, mas terá chance de disputar bronze

Ouro nos Jogos Rio 2016, Rafaela Silva não conseguiu avançar à final do judô, na categoria até 57kg, nesta segunda-feira, 29. A carioca foi derrota pela sul-coreana Mimi Huh, terceira colocada no ranking mundial e atual campeã mundial.

Com 32 anos, Rafaela faz sua terceira Olimpíada. A estreia veio em Londres 2012, com um nono lugar, uma bagagem necessária para que conquistasse o ouro quatro anos depois, no Rio. A brasileira não participou dos Jogos de Tóquio por uma suspensão por doping que fez com que ficasse dois anos fora do esporte. Voltou em 2022 e foi campeã mundial.

Como cabeça-de-chave, a brasileira estreou já oitavas-de-final, passando com tranquilidade por Maysa Pardayeva, do Turcomenistão, com uma chave de braço em menos de dois minutos de luta.

Nas quartas, a carioca dominou a adversária Eteri Liparteliani, da Geórgia, conseguindo dois waza-ari e fechando com um ippon.