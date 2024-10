Rafael Nadal anuncia aposentadoria do tênis aos 38 anos

É o fim de uma era para o mundo do tênis profissional. Nesta quinta-feira, 10, Rafael Nadal anunciou a sua aposentadoria das quadras, após 23 anos de atividade e mais de 20 títulos de Grand Slam conquistados. Por meio de suas redes sociais, o espanhol informou que vai depor a raquete após a Copa Davis, em Málaga, na Espanha.

“A realidade é que foram alguns anos difíceis, estes dois últimos especialmente. Acho que não consegui jogar sem limitações”, disse ele em um vídeo emocionado, que reúne imagens de todas as fases da carreira. “É obviamente uma decisão difícil e que levou algum tempo para ser tomada. Mas, nesta vida, tudo tem um começo e um fim.”

As 38 anos, Nadal acumulou 22 títulos de Grand Slam de simples. Ele foi particularmente dominante no Aberto da França, torneio que venceu 14 vezes. Junto com Roger Federer, também aposentado, e Novak Djokovic, ainda em atividade, fez parte de uma das maiores rivalidades da história do esporte, elevando a qualidade do que se via nas quadras a níveis impressionantes.

Nadal tem um estilo de jogo que pode ser considerado único. O fato de ser canhoto o colocava em vantagem sobre outros rivais de quadra. Seus poderosos golpes com topspin e suas incríveis habilidades defensivas são suas marcas distintivas, especialmente em quadras de saibro.