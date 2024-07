Quem vai acender a pira olímpica em Paris 2024? Veja as principais apostas

A identidade da pessoa que acende a pira olímpica na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos normalmente é um mistério até os últimos momentos. Não foi diferente nos Jogos Rio 2016, quando Vanderlei Cordeiro de Lima foi o encarregado, ou em Tóquio, quando a tenista Naomi Osaka recebeu a missão. Sob a lógica, Paris 2024 também não terá muitas inovações no formato.

Em entrevista recente, o presidente do comitê organizador dos Jogos de Paris, Tony Estanguet, revelou que a pessoa que acenderá a pira na sexta-feira, 26, ainda nem sabe que já foi escolhida. Há, claro, muitas especulações.

Dona de três ouros olímpicos, além de alguns campeonatos mundiais, a velocista Marie-José Perec é considerada uma das maiores atletas francesas de todos os tempos e vista como uma possibilidade para levar a chama ao caldeirão.

Outros atletas olímpicos vistos como possíveis nomes são a nadadora Laure Manaudou, o judoca Teddy Rinner, dono de cinco medalhas olímpicas, e Renaud Lavillenie, ouro em 2012 e prata em 2016 no salto com vara.

Maior jogador da história do futebol francês, Zinedine Zidane é um dos cotados, sendo um dos responsáveis por levar os Bleus à conquista do primeiro título da Copa do Mundo, em casa, em 1998. Entre os futebolistas, Kylian Mbappé também figura nas listas de apostas, embora com menor possibilidade.

Thierry Henry, ídolo do futebol francês e atual técnico da seleção olímpica, chegou a ser cotado. Como participou do revezamento da tocha, que percorreu todo o país, tem menos chances do que os demais.

Entre personalidades de fora do espectro esportivo, mas com grande peso na sociedade francesa, circulam como possibilidades o experiente astronauta Thomas Pesquet e o ator Omar Sy.