Quem é Zico, craque do Egito que se destacou na Copa

Quarenta anos depois de Arthur Antunes Coimbra disputar a última de suas três Copas do Mundo pelo Brasil, o apelido Zico está de volta à Copa do Mundo. Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf, 29, ganhou destaque com o segundo gol do Egito na partida contra a Argentina nesta terça-feira, 7.

Jogador do Pyramids FC, ele revelou que ganhou o apelido por influência do ex-Flamengo, já que seu pai era muito fã do brasileiro. “Zico é meu modelo de jogador a seguir. Assisti aos vídeos dele, ele é o meu jogador favorito. Meu pai falava muito sobre ele, e eu assisti aos vídeos no Youtube”, disse o egípcio, em 2025, em entrevista ao Globo Esporte.

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