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Esporte

Quem é o brasileiro que se classificou para o US Open e desafia João Fonseca

O tenista foi eliminado nesta quarta-feira, 29, de um torneio na República Tcheca

Por Gabriel Bussolotti Silveira 29 jul 2026, 11h20
Thiago Wild durante ATP 500 no Rio de Janeiro em 2025
Thiago Wild durante ATP 500 no Rio de Janeiro em 2025 (Thiago Ribeiro/Getty Images)
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Quem é o brasileiro que se classificou para o US Open e desafia João Fonseca Priorizar nos meus resultados Google

O tenista brasileiro Thiago Wild conquistou o título do Challenger 125 de Zug, na Suíça, no último domingo, 26, subiu no ranking e está se classificando para o US Open. Junto de João Fonseca, eles serão os únicos representantes de nosso país no Grand Slam norte-americano. Após o sucesso no início desta semana, Wild foi eliminado de um torneio nesta quarta-feira, 29, na República Tcheca.

Quem é Thiago Wild?

Wild nasceu no Paraná e tem 26 anos. Ele se destacou ainda nas categorias de base quando ganhou o US Open Juniors em 2018, mesmo ano em que se profissionalizou. Na final do campeonato nos Estados Unidos, o paranaense derrotou o italiano Lorenzo Musetti, atual número 15 do Mundo.

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No circuito profissional, Wild tem como maior título o ATP 250 de Santiago, no Chile. Outro grande momento de sua carreira foi quando eliminou Daniil Medvedev, 2º do ranking na época, na primeira rodada de Roland Garros em 2023.

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Outra conquista

Neste domingo, o brasileiro conquistou mais um título em sua carreira. Após ganhar do tenista suíço Marc-Andrea Huesler por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, Wild venceu o Challenger 125 de Zug, seu 11º troféu. Essa foi a maior conquista do brasileiro desde 2023, quando ganhou o Challenger 125 de Gênova, na Itália.

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Por conta do campeonato europeu, ele subiu 70 posições no ranking da ATP e ocupou o 206º lugar. Nessa posição, o paraense está se garantindo no qualifying do US Open e representará nosso país no Grand Slam norte-americano junto de João Fonseca, 27º do Mundo. O campeonato disputado em Nova York começará a partir do dia 23 de agosto.

Nem sempre se ganha

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Apesar do título, não é possível ganhar todas as partidas. Wild foi eliminado nesta quarta-feira nas oitavas de final do Challenger 75 de Liberec, na República Tcheca, evento com premiação de 97.000 euros. Ele foi derrotado pelo tenista de 19 anos Jan Kumstat, 486º no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

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TAGS:
João Fonseca
Ranking da ATP
Suíça
US Open
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