Quem é o bilionário brasileiro que tenta comprar o Liverpool

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Bilionários como Jeff Bezos (Amazon), Eduardo Saverin (cofundador do Facebook) e Amit Bhatia formam um consórcio de investimentos com o objetivo de comprar o Liverpool, clube inglês. O Grupo Fenway de Esportes (FSG), atual dono, confirmou o interesse do grupo. Saiba mais sobre o possível negócio e o papel do empresário brasileiro.

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Os bilionários Jeff Bezos, criador da Amazon, e Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, junto do empresário indiano Amit Bhatia se uniram com um objetivo em comum: adquiriar uma fatia grande do Liverpool, clube de futebol inglês. A informação divulgada nesta segunda-feira, 10, mostra que os três empresários formaram um grupo próprio de investimentos e que já contataram a atual empresa dona do time para negociar a aquisição de 30% do clube.

Atualmente, os donos do time são a Fenway Sports Group (FSG), que confirmaram à AFP que o grupo liderado por Amit entrou em contato com o conglomerado internacional com o interesse de adquirir o Liverpool. “Um consórcio de investimento, liderado, organizado e representado por Amit Bhatia demonstrou interesse em fazer um investimento minoritário estratégico no Liverpool”, disse um porta-voz do grupo à agência francesa.

De acordo com informações da Sky News, o consórcio de Saverin, Bezos e Bathia estava perto de fechar negócio e adquirir 30% das ações do time. A FSG se prepara para fazer um anúncio ainda esta semana. O grupo de esportes também é o dono do time de beisebol Boston Red Sox, e havia comprado o Liverpool em 2010 por cerca de US$ 405 milhões.

Quem é o brasileiro

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Eduardo Saverin, brasileiro envolvido na aquisição, é um dos homens mais ricos do mundo e cofundador do Facebook, ao lado do reconhecido Mark Zuckerberg, até hoje CEO da empresa. O empresário é o brasileiro mais rico do mundo, com fortuna estimada em mais de US$ 33 bilhões (cerca de R$ 165 bilhões), de acordo com a revista Forbes.

Apesar de ter nascido em São Paulo, Saverin cresceu nos Estados Unidos e estudou na Universidade de Harvard. O empresário alcançou grande fortuna após fundar o Facebook ao lado de seu então amigo Mark Zuckerberg. Ele e o atual CEO da Meta se conheceram durante a faculdade, período em que a rede foi criada como espaço para estudantes.

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Sua fortuna aconteceu por causa do investimento minoritário que havia alocado no Facebook logo de início, além de ter sido o responsável financeiro do empreendimento. Retratado no filme A Rede Social (2010), ele rompeu relações com Zuckerberg por divergências. Hoje vive em Singapura com a família, e é cofundador e copresidente da B. Capital, empresa de venture capital, ou seja, investimentos em capital de risco, como companhias em estágio inicial ou pequenas.

(com AFP)