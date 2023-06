Quartas de final da Copa do Brasil definidas; saiba quais são os duelos

Estão sorteados os duelos pelas quartas de final da Copa do Brasil 2023. O mata-mata que ocorrerá nos dias 5 e 12 de julho, terá, de um lado, o super clássico Palmeiras x São Paulo e Corinthians x América-MG, no outro, Flamengo x Athletico-PR e Grêmio x Bahia. O sorteio também definiu que Palmeiras, Corinthians, Athletico-PR e Grêmio vão decidir a vaga dentro de casa.

Segundo o regulamento, a definição das chaves das quartas indica o caminho para a final do torneio. Sendo assim, os paulistas poderão assistir um outro grande clássico na semifinal, caso o Corinthians passe pelo clube mineiro. Verdão e Tricolor voltam a se encontrar pelo torneio. Ano passado, pelas oitavas, o time do Morumbi passou pelo rival nos pênaltis.

Do outro lado, o Tricolor Gaúcho, dono de cinco títulos da Copa do Brasil, poderá fazer uma semifinal com o Flamengo, que ganhou quatro vezes. Antes disso, o Fla vai reeditar, diante do Furacão, a final da Taça Libertadores do ano passado.

O torneio terá premiação recorde, distribuída pela CBF. Quem avançar para a semifinal, receberá R$ 9 milhões. O campeão vai levar R$ 70 milhões e o vice, R$ 30 milhões, fora os valores acumulados nas fases anteriores. Da primeira fase até a decisão, serão pagos R$ 420 milhões no total pela entidade que comanda o futebol nacional.

Confira as partidas

Corinthians x América

Palmeiras x São Paulo

Flamengo x Athletico-PR

Grêmio x Bahia