Quanto vale a mão de Deus

A camisa utilizada por Diego Armando Maradona (1960-2020) para marcar dois gols antológicos na vitória por 2 a 1 da Argentina diante da Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo do México, em 1986, será leiloada entre os dias 20 de abril e 4 de maio pela Sotheby’s, maior casa de leilões do mundo. A estimativa é de que o artigo seja vendido por 4 milhões de libras (24,5 milhões de reais).

O item é considerado valioso por fãs de futebol por registrar, para muitos, a maior atuação da carreira de Maradona, autor dos dois gols do confronto. No primeiro deles, enfileirou quatro defensores e no outro usou uma das mãos, alcunhado de La Mano de Dios.

A camisa estava exposta no National Football Museum, em Manchester, na Inglaterra, o maior museu de futebol do mundo. Ela pertence ao ex-meio-campista inglês Steve Hodge, que trocou camisas com o ídolo argentino ao final do confronto.

“Sou o orgulhoso proprietário deste item há mais de 35 anos, desde que Diego e eu trocamos de camisa no túnel após a famosa partida. Foi um privilégio absoluto ter jogado contra um dos maiores e mais magníficos jogadores de futebol de todos os tempos. Foi também um prazer partilhá-lo com o público ao longo dos últimos 20 anos no National Football Museum, onde esteve exposto”, declarou Hodge.

O atual recorde obtido no leilão promovido pela Sotheby’s ocorreu em 2019, quando uma camisa usada pelo ex-jogador americano de beisebol, Babe Ruth, foi arrematada por 5,6 milhões de dólares (26,3 milhões de reais).

Maradona morreu aos 60 anos devido a um edema agudo de pulmão e insuficiência cardíaca, chegando a ficar 12 horas sem atendimento médico até sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ele era acompanhado por uma equipe especializada em sua residência, na região de Tigre, na grande Buenos Aires.