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A Copa do Mundo de 2026 promete ser a mais cara da história para os torcedores. Além de ingressos com valores exorbitantes no mercado de revenda, chegando a milhões de dólares, os custos de hospedagem, transporte e alimentação nos EUA, México e Canadá também disparam. Descubra como essa edição se tornou inacessível.

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Acompanhar o maior torneio de seleções do mundo nunca foi tão caro. E o preço exorbitante dos ingressos não é o único aspecto que torna a edição da Copa do Mundo deste ano de 2026 inacessível. Os custos com hospedagem, deslocamento e alimentação alcançarão valores altos caso queira acompanhar a competição nos Estados Unidos, México e Canadá in loco.

Os bilhetes para as partidas da Copa do Mundo de 2026 são os mais custosos da história. Aqueles vendidos diretamente pela Fifa esgotaram e os únicos disponíveis são de revenda, tornando-os ainda mais caros. Por exemplo, os ingressos disponíveis para a final no site oficial de revenda da Fifa chegam a custar até 11,5 milhões de dólares, aproximadamente 59 milhões de reais. O jogo ocorrerá em Nova York, no MetLife Stadium, no dia 19 de julho deste ano.

Os valores astronômicos não se restringem aos da final. O preço dos ingressos para uma das semifinais que acontecerá no dia 14 de Julho no AT&T Stadium em Dallas varia entre 1.670 e 1,49 milhão de dólares, aproximadamente 8.500 e 7,6 milhões de reais.

Caso tenha interesse em viajar para ver o Brasil na fase de grupos, é melhor preparar o bolso. O jogo com os bilhetes mais caros é o de estreia da seleção contra o Marrocos. A partida será dia 13 de junho, no MetLife Stadium, e as revendas chegam no valor de 6400 a quase 2 milhões de reais. Contra o Haiti, os preços estão mais acessíveis comparados a outros confrontos da competição: variam entre 4.000 a 875.000 reais. O Brasil jogará contra o país da América Central no dia 19 de junho, no Lincoln Field, na Filadélfia.

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Mas, para além dos ingressos, os preços de hospedagem, deslocamento e alimentação serão grandes também. Segundo o The Athletic, as diárias da rede de hotéis Wyndham em um raio de 40 quilômetros dos estádios crescem cerca de 55% em dias de jogo. Uma passagem de trem ao MetLife Stadium, em Nova York, custa 98 dólares – aproximadamente 500 reais –, e estacionar o carro em Los Angeles pode chegar a um valor de 250 dólares, equivalente a 1.270 reais.

Outra grande despesa será a alimentação. A título de comparação, durante a Copa do Mundo de Clubes em 2025, também ocorrida nos Estados Unidos, uma porção de batatas fritas custava 8 dólares (40 reais) e uma cerveja Bud Light, 14 dólares (70 reais) no MetLife Stadium. Em Miami, o preço era de 19 dólares (95 reais) por um frango empanado, 15 dólares (75 reais) por uma fatia grande de pizza de pepperoni e 12 dólares (60 reais) por um sorvete Häagen-Dazs.