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Esporte

Quando será a próxima convocação da seleção brasileira?

O Brasil não demorará para entrar em campo novamente

Por Gabriel Bussolotti Silveira 21 jul 2026, 12h26
LINCOLN FINANCIAL FIELD, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA, UNITED STATES - 2026/06/19: Players of Brazil form a circle prior to the FIFA World Cup 2026 Group C football match between Brazil and Haiti. Brazil won 3-0 over Haiti. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)
Seleção brasileira durante a partida contra o Haiti (Nicolò Campo/LightRocket/Getty Images)
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A Copa do Mundo de 2026 acabou no último domingo, 19, e o Brasil já havia sido eliminado desde a fase das oitavas de final. Porém, a seleção não demorará para entrar em campo novamente: dois amistosos já estão marcados para daqui alguns meses, em setembro.

A campanha do Brasil no maior torneio de seleções do mundo foi decepcionante. Eliminada para Noruega nas oitavas de final, a Amarelinha não saía da competição tão cedo há 36 anos, quando deixou a competição na mesma fase em 1990. Sem título em mais uma edição de Copa do Mundo, a equipe comandada por Carlo Ancelotti chegou ao maior jejum na história: 24 anos sem levantar a taça.

O italiano foi muito criticado durante a competição e, principalmente, no jogo contra o país nórdico. A postura defensiva e o ataque baseado em contrataques irritou alguns brasileiros, fazendo com que pedissem a saída do ex-técnico do Real Madrid. A título de exemplo, a Noruega teve 66% de posse de bola. Apesar disso, Ancelotti está apenas há um ano no cargo e, agora, ele terá um ciclo inteiro para preparar o time ao Mundial de 2030, na Espanha, Portugal e Marrocos.

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A seleção não vai ter tempo de pensar na eliminação da Copa, pois a equipe terá novos compromissos daqui alguns meses. Ainda durante o Mundial, a Austrália anunciou dois amistosos contra o Brasil. Essas partidas acontecerão na janela da próxima data Fifa, entre 21 de setembro e 6 de outubro. 

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Os jogos estão marcados para os dias 25 e 29 de setembro, nas cidades de Townsville e Brisbane, respectivamente. Nesse sentido, Ancelotti deve convocar algumas semanas antes, como ocorre geralmente.

Ciclo do novo técnico

O Italiano, antes da próxima Copa do Mundo, terá a Copa América de 2028, assim como os compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas. O Brasil não ganha um campeonato desde 2019, quando conquistou a Copa América em 2019.

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