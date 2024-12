PSG x Lyon: horário, onde assistir e prováveis escalações

PSG e Lyon se enfrentam pela rodada 15 do Campeonato Francês, às 16h45, no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, na França.

O PSG está na liderança da competição, com 34 pontos marcados. A equipe parisiense ainda não perdeu no campeonato, foram 14 jogos no total com 10 vitórias e 4 empates. Apesar do ótimo retrospecto no Campeonato Francês, na Champions League o clube não tem conseguido os mesmos resultados e ocupa somente a 25ª colocação, estando fora da zona de classificação. Na competição continental são seis jogos, com duas vitórias, um empate e três derrotas.

Já o adversário do PSG nesta tarde, o Lyon, vem em uma sequência positiva de nove jogos de invencibilidade, com cinco vitórias, sendo quatro nas últimas quatro partidas, e quatro empates. O clube está na quinta colocação do Campeonato Francês, com 25 pontos, 9 a menos que o PSG. O confronto de hoje é fundamental para que o Lyon tente encurtar a distância do atual líder. O clube também faz uma boa campanha na Europa League e está na quarta colocação geral da competição, com quatro vitórias, um empate e somente uma derrota em seis jogos.

O PSG não vai poder contar com o meio-campista Senny Mayulu para a partida, por causa de uma lesão na panturrilha. A boa notícia vem por conta do retorno do zagueiro Prensel Kimpembe, que esteve ausente dos gramados nos últimos 18 meses com uma lesão muscular grave.

Já o Lyon não terá nenhuma baixa para a partida e o técnico Pierre Sage vai poder ir com força máxima no jogo.

Como assistir ao jogo entre PSG e Lyon?

PSG e Lyon se enfrentam pela rodada 15 do Campeonato Francês, às 16h45, no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, na França. O jogo terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez; Ruiz, Vitinha, Neves; Dembele, Barcola, Gonçalo Ramos.. Técnico: Luis Enrique.

Lyon: Perri; Maitland-Niles, Niakhate, Caleta-Car, Tagliafico; Tolisso, Matic, Cherki; Fofana, Nuamah, Lacazette.. Técnico: Pierre Sage.

Arbitragem:

Árbitro: Benoît Bastien (FRA)

