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Esporte

Programa Bola na Copa debate enrosco do Irã nos EUA e as decisões finais de Ancelotti

Programa Bola na Copa terá transmissão diária, às 12h, pelo YouTube

Por Ígor Resende 8 jun 2026, 11h40
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Programa Bola na Copa debate enrosco do Irã nos EUA e as decisões finais de Ancelotti Priorize VEJA no Google

A Copa do Mundo já começou no Bola na Copa, o novo programa diário de VEJA apresentado por Fernanda Arantes e Veruska Donato. Com início às 12h e transmissão ao vivo pelo YouTube, a equipe e enviados especiais antecipam o que chamará a atenção e o que aconteceu na véspera. 

Nesta edição, Fernanda e Veruska recebem Amauri Segalla, editor-executivo de VEJA e VEJA Negócios; Fábio Altman, redator-chefe de VEJA; e o jornalista Marcos Uchôa, direto dos Estados Unidos, para analisar os principais temas da reta final de preparação para a Copa do Mundo.

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O programa desta segunda-feira (8) debate os amistosos da seleção brasileira contra Panamá e Egito, a vitória da seleção feminina sobre os Estados Unidos, o corte do lateral-direito Wesley e a convocação de Ederson por Carlo Ancelotti. 

A equipe também avalia os grupos da Copa do Mundo, os resultados dos amistosos internacionais e a ampliação do torneio para 48 seleções.

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Além do futebol, o Bola na Copa aborda os bastidores políticos do Mundial. Direto dos Estados Unidos, Marcos Uchôa comenta o aumento da tensão entre Washington e Teerã e traz informações sobre a chegada da seleção do Irã a Tijuana, no México, cidade escolhida como base da equipe durante a disputa da Copa do Mundo. O programa analisa como o cenário geopolítico pode influenciar o ambiente em torno da competição.

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