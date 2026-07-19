Espanha é mais incisiva, marca na prorrogação e é bicampeã mundial

A Espanha bateu, com muito drama e expectativa, a Argentina neste domingo, 19, no MetLife Stadium, em Nova York, e sagrou-se bicampeã mundial. Ferran fez o único gol do jogo, no segundo tempo da prorrogação, quando os argentinos já haviam perdido Enzo Fernandez, que foi ejetado da partida com um cartão vermelho – resultante do segundo amarelo – por uma entrada violenta.

Os espanhóis, embora tenham tido dificuldade, jogaram melhor e dominaram a partida. Tiveram 70% de posse de bola e chutaram 20 vezes a gol, das quais 9 no alvo. Os argentinos, por sua vez, chutaram apenas três vezes, sempre fora do alvo, todas as vezes no segundo tempo da prorrogação – após estarem atrás do marcador.

A finalíssima da Copa do Mundo terminou emparada sem gols no tempo normal. A partida segue para prorrogação com a Espanha em vantagem numérica após a expulsão de Enzo Fernández nos acréscimos do segundo tempo.

Assim como na primeira etapa, a Espanha controlou a posse de bola e o ritmo de jogo, além de ter neutralizado Lionel Messi e seus companheiros. La Roja foi muito mais aguda: ao todo foram 15 a gol, 9 na direção do alvo. Já a Argentina ficou zerada.

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Com boas infiltrações de Lamine Yamal e um meio de campo criativo e firme, os espanhóis deram mais trabalho a Dibú Martinez, enquanto Unai Simón ficou como expectador.

O lance decisivo do segundo tempo aconteceu aos 47 minutos da segunda etapa: Enzo Fernández comete falta em uma dividida duríssima em cima de Cubarsí, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

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Primeiro tempo

A Espanha controlou a posse de bola e o ritmo de jogo, além de ter neutralizado a Argentina e Lionel Messi. O craque de 39 anos teve poucas oportunidades de criar jogadas com a bola nos pés.

A Argentina pode se considerar sortuda por não estar perdendo. O goleiro Emiliano “Dibu” Martínez fez duas defesas pela equipe argentina. Lamine Yamal, da Espanha, teve a melhor chance de gol nos minutos iniciais.

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Poucos minutos depois de receber um cartão amarelo, antes do fim da primeira etapa, Lisandro Martínez deixou a partida devido a uma lesão. A Argentina realizou a substituição na reta final do primeiro tempo, colocando em campo o experiente zagueiro Nicolás Otamendi.

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