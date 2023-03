Primeira prova da Fórmula E no Brasil termina com vitória da Jaguar

Uma corrida emocionante e muitos problemas dentro e fora da pista marcaram a primeira corrida de Fórmula E no Brasil, neste sábado, 25, em um circuito híbrido montado no Sambódromo do Anhembi e na marginal, em São Paulo. O neozelandês Mitch Evans venceu a a prova pela Jaguar, em uma dobradinha Kiwi com Nick Cassidy, da Envision Racing. O companheiro de equipe britânico de Evan, Sam Bird, foi o terceiro, com a volta mais rápida, conquistando o primeiro pódio para o trem de força Jaguar, que também é usado pela Envision. Entre os brasileiros, Lucas Di Grassi, da Nahindra, chegou em 13º e Sérgio Sette Câmara, da NIO 333 Racing, ficou em último lugar.

Pascal Wehrlein, da Porsche, manteve a liderança geral no campeonato totalmente elétrico baseado na cidade depois de largar em 18º no grid e terminar em sétimo na sexta rodada da temporada. Wehrlein agora tem 86 pontos, contra 62 para o piloto britânico dA Andretti, Jake Dennis, que não conseguiu marcar pela terceira corrida consecutiva – desta vez depois que o contato do NIO do compatriota Dan Ticktum o empurrou para Wehrlein.

Cassidy subiu para o terceiro lugar geral e com 61 pontos depois de terminar no pódio três corridas consecutivas pela primeira vez em sua carreira na Fórmula E.

A primeira vitória de Evans na temporada fez dele o quinto vencedor diferente em seis corridas da nova era Gen3 da série, sem nenhum piloto até agora capaz de converter a pole position em vitória. “Chegou no momento perfeito. Tivemos uma largada difícil, mas o carro foi rápido, então finalmente conseguir a vitória e alguns pontos é incrível”, disse Evans, que assumiu a liderança do compatriota na volta 32.

Os três primeiros terminaram com apenas meio segundo de diferença, Evans batendo Cassidy por 0,284, na pista de 11 curvas em uma corrida com dois períodos de safety car e muitos incidentes. Antonio Felix da Costa, da Porsche, foi o quarto, com Jean-Eric Vergne, da DS Penske, em quinto.

O atual campeão da DS Penske, Stoffel Vandoorne, largou na pole, mas o belga terminou em sexto, com Jake Hughes e Rene Rast da McLaren em oitavo e nono e Sebastien Buemi marcando o ponto final para o Envision. O campeonato agora segue para Berlim para duas corridas nos dias 22 e 23 de abril.