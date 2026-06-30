Presidente do Paraguai decreta feriado após eliminar a Alemanha da Copa

Santiago Peña, presidente do Paraguai, cumpriu a promessa feita antes do duelo contra a Alemanha e decretou feriado nacional nesta terça-feira, 30, após a classificação da seleção paraguaia para as oitavas de final da Copa do Mundo. A decisão foi anunciada nas redes sociais logo depois da vitória por 4 a 3 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. “Paraguai nunca se rende. Feriado c…”, escreveu nas redes sociais.

O decreto oficial justificou que a vitória histórica sobre a tetracampeã mundial Alemanha extrapolou o âmbito esportivo e merecia uma celebração nacional, permitindo que a população participasse das festividades. A legislação paraguaia autoriza o presidente a criar até três feriados extraordinários por ano.

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