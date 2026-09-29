Presidente da Uefa manda indireta a Infantino: ‘Imperador convencido’

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, criticou duramente Gianni Infantino nesta terça-feira, 29, pelo projeto fracassado de abrir a instituição a investidores privados. “Basta: o futebol não precisa de imperadores”, disparou ele durante a assembleia geral da Associação Europeia de Clubes (EFC), em Copenhague.
Grande opositor do presidente da Fifa, Ceferin não mencionou Infantino nominalmente, mas disparou alfinetadas contra sua gestão, e disse que é tempo de dar um basta na situação. “Continuemos nos desenvolvendo, inovando e tornando nossos clubes e competições ainda mais eficientes, mas nunca nos esqueçamos de que o futebol é maior do que aqueles que o dirigem. Ninguém tem o direito de vender o futuro”.O dirigente europeu ainda comparou Infantino ao imperador do conto A Roupa Nova do Rei, de Hans Christian Andersen.”Todos nós conhecemos esta história. Um imperador convencido de que veste um traje magnífico, um traje que, segundo ele, apenas os tolos ou os incapazes não conseguem ver”, afirmou. “Sua corte finge acreditar nessa história até que uma criança diz em voz alta o que todos podem ver: ‘o imperador está nu'”, acrescentou.No final de agosto, a Uefa apresentou uma denúncia por “gestão desleal” contra Infantino, uma infração punível com cinco anos de prisão que exige comprovar que o acusado prejudicou intencionalmente os interesses da Fifa.”Imaginem que um de seus altos executivos negocia em segredo a venda de uma de suas ‘joias da coroa’ e que seu conselho de administração, seus jogadores e seus torcedores não sabem de nada”, disse Ceferin nesta terça-feira.
“Uma vez que tomam conhecimento, o que o conselho deles faria?”, concluiu, referindo-se ao plano de Infantino de abrir a entidade a investidores privados.