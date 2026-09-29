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Esporte

Presidente da Uefa manda indireta a Infantino: ‘Imperador convencido’

Aleksander Ceferin criticou gestão do chefão da Fifa, e disse que é preciso dar um 'basta' na situação

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 16h34 | Atualizado em 29 set 2026, 16h35
Homem calvo de meia-idade, com terno azul-marinho, camisa branca e gravata azul, olhando para a direita com expressão séria. O logo da FIFA está bordado em dourado no bolso do paletó. Fundo desfocado em tons claros de amarelo e branco
East Rutherford, United States - July 19: FIFA president Gianni Infantino looks on after the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, United States. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images) (Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi/Getty Images)
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O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, criticou duramente Gianni Infantino nesta terça-feira, 29, pelo projeto fracassado de abrir a instituição a investidores privados. “Basta: o futebol não precisa de imperadores”, disparou ele durante a assembleia geral da Associação Europeia de Clubes (EFC), em Copenhague.

Grande opositor do presidente da Fifa, Ceferin não mencionou Infantino nominalmente, mas disparou alfinetadas contra sua gestão, e disse que é tempo de dar um basta na situação. “Continuemos nos desenvolvendo, inovando e tornando nossos clubes e competições ainda mais eficientes, mas nunca nos esqueçamos de que o futebol é maior do que aqueles que o dirigem. Ninguém tem o direito de vender o futuro”.O dirigente europeu  ainda comparou Infantino ao imperador do conto A Roupa Nova do Rei, de Hans Christian Andersen.”Todos nós conhecemos esta história. Um imperador convencido de que veste um traje magnífico, um traje que, segundo ele, apenas os tolos ou os incapazes não conseguem ver”, afirmou. “Sua corte finge acreditar nessa história até que uma criança diz em voz alta o que todos podem ver: ‘o imperador está nu'”, acrescentou.No final de agosto, a Uefa apresentou uma denúncia por “gestão desleal” contra Infantino, uma infração punível com cinco anos de prisão que exige comprovar que o acusado prejudicou intencionalmente os interesses da Fifa.”Imaginem que um de seus altos executivos negocia em segredo a venda de uma de suas ‘joias da coroa’ e que seu conselho de administração, seus jogadores e seus torcedores não sabem de nada”, disse Ceferin nesta terça-feira.

“Uma vez que tomam conhecimento, o que o conselho deles faria?”, concluiu, referindo-se ao plano de Infantino de abrir a entidade a investidores privados.

(Com AFP)

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