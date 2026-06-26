Preço de ingressos em San Francisco dispara a níveis de Super Bowl

Apaixonados por futebol de todo o mudo estão exultantes com a Copa do Mundo. Do espetáculo das estrelas Messi, Mbappé e Haaland às histórias comoventes do caboverdense Vozinha e do marfinense Diomandé, há emoção para todos os gostos. Menos para os moradores de San Francisco – pelo menos é assim que eles se sentem.

No sorteio de sedes das partidas do Mundial, os californianos do norte sentiram que não tiveram muita sorte. Jordânia x Argélia, Catar x Suíça e Austrália x Paraguai realmente não fazem palpitar os corações dos torcedores. Ao perceber que não receberia nenhuma seleção do primeiro escalão, as prefeituras da região metropolitana (apesar do nome escolhido pela Fifa de estádio da Área da Baía de San Francisco, a arena fica em Santa Clara) cancelou todas as Fan Fests oficiais da Fifa — que custariam milhão por dia de dólares a seus cofres e apostou em eventos muito menores, espalhadas por mais de 30 pontos da região.

De fato, a partida com menos chances de gol de toda a Copa até agora foi ali, quando tanto Austrália quanto Paraguai sabiam que um empate bastava para avançar e jogaram exatamente o suficiente para isso, ou seja, nada. Os paraguaio deram um chute a gol em toda a partida.

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O estádio encheu, ainda que os números oficiais mostrem que nenhum deles teve lotação máxima. Os camarotes de luxo, mais caros, apareceram sistematicamente vazios jogo após jogo.

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Por isso a cidade recebeu com festa a notícia de que os Estados Unidos passaram em primeiro de seu grupo. Primeiro, obviamente, por torcerem pela sua seleção. Mas em um segundo lugar bem próximo, porque finalmente verão a emoção da Copa que todos estão comentando de perto. Na quarta-feira, 1º de julho, às 21h (horário de Brasília), os americanos estreiam no mata-mata diante da Bósnia e Herzegovina — adversário definido depois que a equipe balcânica avançou como um dos melhores terceiros colocados da fase de grupos.

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O preço dos ingressos disparou instantaneamente. No mercado secundário, já partem de 2 250 de dólares nos piores lugares, lá no alto, e passam de 4 400 dólares na revenda oficial da Fifa, com opções próximas ao campo ultrapassando 10 000 dólares. São preços similares aos da final do futebol americano, o icônico Super Bowl, disputado no mesmo estádio há apenas quatro meses.

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É a última chance dos moradores da cidade de viverem a Copa, pois não receberá mais nenhuma partida. No coração do Vale do Silício, terra das empresas mais valiosas do planeta, não faltarão milionários para lotar, pela primeira vez, o estádio mais sem clima de Copa deste Mundial. Não importa o preço.

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