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Esporte

Por que Neymar precisa jogar contra a Escócia

Com a vaga assegurada no mata-mata, a seleção deve usar a partida para testar seu principal talento

Por Amauri Segalla Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 10h54
Neymar Jr. em primeiro plano, correndo agachado para a direita, usando camisa azul e shorts verde-escuro da seleção brasileira, com chuteiras amarelas. Outros dois jogadores, um com cabelo trançado e outro de costas, também correm no campo verde, com pequenos obstáculos amarelos no chão
No treino: é hora de avaliar a sua real condição física (Rafael Ribeiro/CBF/Divulgação)
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Neymar precisa jogar contra a Escócia. E não porque o Brasil dependa dele para avançar na Copa do Mundo. A seleção já está classificada. Justamente por isso, a partida representa a oportunidade ideal para recolocar seu principal talento em campo sem a pressão de uma decisão.

Existe uma diferença importante entre estar recuperado e estar pronto para disputar partidas de mata-mata em um Mundial. O ritmo competitivo, a intensidade dos duelos e a velocidade das decisões só são recuperados jogando. Nenhum treinamento consegue reproduzir integralmente o ambiente de uma Copa do Mundo. Se a intenção da Ancelotti é contar com Neymar nas fases decisivas, o processo de preparação precisa começar agora.

Além disso, Neymar continua sendo um jogador capaz de alterar o rumo de uma partida com um único lance. Mesmo aos 34 anos, segue sendo o atleta brasileiro com maior capacidade de criar jogadas, encontrar espaços onde ninguém enxerga e produzir algo diferente quando os jogos ficam travados. O Brasil não tem abundância desse tipo de talento. Pelo contrário: uma das principais críticas à seleção nos últimos anos tem sido justamente a falta de criatividade.

Também existe um aspecto estratégico. A Copa entra em sua fase mais perigosa nos próximos dias. A partir do mata-mata, não há margem para erro. Esperar que Neymar volte apenas em uma partida eliminatória seria um risco desnecessário. O mais sensato é permitir que ele acumule minutos aos poucos e readquira confiança antes dos confrontos que realmente definirão o destino da seleção.

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Por isso, a melhor solução parece ser utilizá-lo no segundo tempo. Não há necessidade de expô-lo durante noventa minutos nem de transformá-lo em protagonista desde o apito inicial. Bastam trinta ou quarenta minutos para que ele comece a “sentir” a competição, como os jogadores e técnicos gostam de dizer.

A Escócia oferece o cenário perfeito para esse teste. O adversário é mediano e a partida não carrega o peso dramático de uma eliminação. É o tipo de contexto que permite ao jogador ganhar confiança sem que um erro tenha consequências irreversíveis.

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O Brasil ainda não sabe exatamente qual versão de Neymar encontrará nas próximas semanas. Mas existe uma forma simples de descobrir: colocá-lo em campo. E o melhor momento para isso é agora.

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