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Esporte

Polícia frustra “serenata” de mexicanos no hotel da Inglaterra

Torcedores levam fogos, violões e trompetes para atrapalhar o sono dos jogadores britânicos, mas autoridades dispersam a aglomeração

Por Felipe Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 jul 2026, 14h20 | Atualizado em 5 jul 2026, 14h23
Polícia e manifestantes em frente ao hotel JW Marriott à noite, com luzes acesas nas janelas e um letreiro Qatar iluminado na base do prédio
Polícia faz cordão de isolamento no hotel onde os ingleses estão hospedados na Cidade do México (Geraldo Luna/AFP)
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Polícia frustra “serenata” de mexicanos no hotel da Inglaterra Priorize VEJA no Google

A torcida mexicana bem que tentou atrapalhar, mas os ingleses tiveram, ao que tudo indica, uma noite tranquila para descansar na noite de véspera da partida de oitavas de final da Copa do Mundo. 

Dezenas de pessoas foram para a frente do hotel Marriott Santa Fé, onde a delegação está hospedada na Cidade do México, levando fogos de artifício e instrumentos musicais para não deixar ninguém dormir durante a noite, mas a polícia local montou um cordão de isolamento e impediu que chegassem perto.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram um grupo cantando, tocando música e soltando fogos em ruas próximas, mas funcionários do hotel e membros da delegação inglesa reportaram que o barulho não chegou nos quartos.

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A prática, conhecida no México como “serenata”, já havia sido aplicada ao Equador, adversário anterior dos mexicanos nos 16 avos de final, derrotado por 2 a 0. Depois de ter o sono interrompido por alto-falantes, motos e buzinas durante a madrugada, a federação equatoriana de futebol registrou queixa formal à Fifa por perturbação do sossego.

A pedido da Inglaterra, a polícia montou dois perímetros de segurança na noite anterior ao jogo, um para bloquear veículos e outro para impedir a aproximação de pedestres. Ninguém chegava a menos de 200 metros de distância do hotel. Por volta das 23h20, cerca de 30 pessoas estavam no local; o grupo cresceu ao longo da noite, com direito a caixa de som portátil, doses de mescal oferecidas a estranhos e uma motocicleta que conseguiu furar o bloqueio policial, arrancando aplausos dos presentes.

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Na véspera, o técnico Thomas Tuchel havia minimizado o temor de hostilidade dos torcedores mexicanos, classificando a recepção como mais amistosa do que esperava. 

Inglaterra e México se enfrentam neste domingo, no Estádio Azteca, na Cidade do México, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, às 21h (horário de Brasília). O vencedor encara quem levar a melhor entre Brasil e Noruega, que se enfrentam antes, às 17h (de Brasília).

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