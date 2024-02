Pogba, jogador da Juventus, na Itália, é suspenso por doping

O meio-campista da Juventus Paul Pogba foi condenado nesta quinta-feira, 29, a quatro anos de suspensão por doping devido ao uso de testosterona. A pena atende ao pedido da Procuradoria Antidoping da Itália e coloca em dúvida a continuidade da carreira do jogador francês, que completará 31 anos de idade no próximo dia 15 de março. O atleta também pode ter seu contrato rescindido com o clube italiano.

Suspenso preventivamente desde setembro, Pogba testou positivo para testosterona após a vitória da Juventus sobre a Udinese pela Série A em 20 de agosto de 2023, e uma contraprova realizada em outubro confirmou o resultado. O meio-campista quase não entrou em campo desde seu retorno ao time de Torino, em julho de 2022, e sofreu com recorrentes lesões musculares na temporada passada.

Recurso

As leis italianas impedem que a sentença seja divulgada publicamente, mas segundo uma fonte disse à Associated Press, o jogador optou por não fazer acordo judicial com a agência antidoping do país.

O banimento de quatro anos é a penalidade máxima e padrão, mas poderia ser reduzida caso o atleta conseguisse comprovar que o uso da substância não foi intencional, que o resultado positivo decorreu do contaminação ou se colaborasse para a investigação. Pogba ainda pode recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte, uma corte internacional com sede na Suíça.

Graves implicações

Apesar da popularidade de Pogba, que estava na seleção francesa que ganhou a Copa do Mundo de 2018, a punição pode colocar um fim na carreira do jogador. De acordo com a sentença, ele só poderá jogar novamente depois de setembro de 2024, quando já terá 34 anos, idade próxima à que atletas profissionais costumam se aposentar.

De acordo com a imprensa italiana, o Juventus já se preparava para rescindir o contrato de 20 milhões de euros por temporada caso a suspensão fosse confirmada. O vínculo do francês só se encerraria em junho de 2026.