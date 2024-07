Pimenta e Vermelhudo Cabecinha: A dupla de porta-bandeiras de Portugal

A poucas horas da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, nesta sexta-feira, 26, o Comitê Olímpico Internacional divulgou a lista completa de todos os atletas que irão carregar as bandeiras de seus países. Enquanto alguns países chamaram atenção por nomes conhecidos do grande público, como LeBron James nos Estados Unidos, outros ganharam destaque por nomes que são, no mínimo, exóticos para os brasileiros.

A dupla escolhida pela delegação de Portugal como porta-bandeira para Paris 2024 é formada por Fernando Pimenta, da canoagem, e Ana Vermelhudo Cabecinha, do atletismo.

A marchadora faz sua quinta (e última) presença em Jogos Olímpicos, menos de três meses depois de ter sido mãe.