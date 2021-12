“Pelé está bem!”, diz filha

Flávia Arantes do Nascimento disse à VEJA que o pai, Pelé, está bem. “Ele foi para fazer a quimioterapia, essa mais demorada, porque depois vai para o Guarujá descansar”, contou. O Rei do futebol foi internado novamente nesta quarta-feira 8, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, uma parte do intestino, extraído de forma emergencial no fim de setembro. “Ele também fará exames de controle”, acrescentou Flávia.

Mais cedo, o boletim médico divulgado pela assessoria do hospital, afirmou que Pelé tem quadro “estável e deve receber alta nos próximos dias.”