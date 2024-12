Pascal Wehrlein, da Porsche, conquista a pole position no E-Prix de São Paulo

Pascal Wehrlein, da TAG Heuer Porsche, conquistou neste sábado, 7, a pole position para o E-Prix de São Paulo, corrida que abre a temporada 2024/2025 da Fórmula E. A prova será realizada às 14h, no circuito de rua do Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Esta é a segunda pole position consecutiva de Wehrlein neste circuito. A Band transmite a prova ao vivo.

A definição da pole position na Fórmula E é diferente de outras categorias do automobilismo. O processo se divide em duas etapas: a fase de grupos e a fase de duelos.

Os 22 pilotos são divididos em dois grupos de 11, com base na classificação do campeonato mundial de pilotos. Cada grupo tem 10 minutos para definir seus tempos de volta, com os quatro mais rápidos de cada grupo avançando para a fase de duelos. Em São Paulo, Wehrlein foi o mais rápido do Grupo B, enquanto Jake Dennis, da Andretti, liderou o Grupo A.

Os oito pilotos classificados disputam duelos eliminatórios, um contra um, com os carros operando a 350kW e com tração nas quatro rodas. Nas quartas de final, Wehrlein venceu Norman Nato, da Nissan. Na semifinal, superou Maximilian Günther, da DS PENSKE, garantindo sua vaga na final.

Na disputa final pela pole position, Wehrlein enfrentou Oliver Rowland, da Nissan. Apesar de Rowland ter começado forte, Wehrlein garantiu a pole position com uma volta de 1m09.851s, quase três segundos mais rápido que o tempo da pole position da temporada passada.

A partir dos resultados da fase de duelos, o grid de largada é definido. O vencedor da final larga na pole position, o segundo lugar na segunda posição e assim por diante, até o oitavo lugar. Os pilotos que não se classificaram para os duelos ocupam as posições restantes no grid, com base em seus tempos de volta na fase de grupos e no grupo de onde veio o pole position.

Com a conquista da pole position, Wehrlein larga na frente em São Paulo, buscando uma vitória na corrida de abertura da temporada.

Grid de Largada

Pole Position: Pascal Wehrlein (Porsche)

2º Lugar: Oliver Rowland (Nissan)

3º Lugar: Jake Dennis (Andretti)

4º Lugar: Maximilian Günther (DS PENSKE)

5º Lugar: António Félix da Costa (Porsche)

6º Lugar: Norman Nato (Nissan)

7º Lugar: Edoardo Mortara (Mahindra Racing)

8º Lugar: Jean-Éric Vergne (DS PENSKE)

9º Lugar: Stoffel Vandoorne (Maserati MSG Racing)

10º Lugar: Nick Cassidy (Jaguar)

11º Lugar: Dan Ticktum (NIO 333)

12º Lugar: Sébastien Buemi (Envision Racing)

13º Lugar: Robin Frijns (Envision Racing)

14º Lugar: Lucas Di Grassi (Lola Yamaha ABT Formula E Team)

15º Lugar: Nico Mueller (Andretti)

16º Lugar: Sam Bird (McLaren)

17º Lugar: Taylor Barnard (McLaren)

18º Lugar: Jake Hughes (Maserati MSG Racing)

19º Lugar: Zane Maloney (Lola Yamaha ABT Formula E Team)

20º Lugar: David Beckman (NIO 333)

21º Lugar: Nyck de Vries (Mahindra Racing)

22º Lugar: Mitch Evans (Jaguar)

