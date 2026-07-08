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Esporte

Participe da votação do Bola na Copa e eleja o gol mais bonito das oitavas de final da Copa

Haaland, Quiñones ou Messi? Vote e escolha o gol mais bonito das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Por Jhonatan Silva Santos 8 jul 2026, 15h07
Montagem de três cenas de futebol: Messi chutando a bola em campo com um árbitro e torcida ao fundo; Haaland com camisa vermelha e branca chutando a bola; e um jogador de camisa verde e branca chutando a bola em campo gramado
 (Reprodução/Getty Images)
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As oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 terminaram com jogos emocionantes, viradas marcantes e gols que entraram para a lista dos mais bonitos do torneio. Agora, chegou a vez de o público decidir qual lance merece o posto de Gol das Oitavas na votação do Bola na Copa.

 

Três candidatos disputam a preferência dos torcedores. O primeiro é o segundo gol de Erling Haaland na vitória da Noruega sobre o Brasil. O atacante recebeu a bola livre perto da área e acertou um chute de fora da área no canto do gol de Alisson. Haaland segue entre os principais artilheiros da competição.

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Dois jogadores de futebol em campo verde, um de camisa amarela do Brasil e outro de camisa vermelha da Noruega, disputam a bola. O jogador norueguês chuta a bola com a perna direita, enquanto o brasileiro o observa. Torcedores em amarelo lotam as arquibancadas ao fundo
(Foto de Abdulhamid Hosbas/Anadolu via Getty Images) (Abdulhamid Hosbas/Anadolu/Getty Images)

O segundo concorrente é o golaço de Julián Quiñones, do México, na derrota por 3 a 2 para a Inglaterra. O atacante aproveitou um cruzamento e acertou uma finalização de primeira, sem deixar a bola cair, diminuindo o placar em um dos lances mais bonitos das oitavas de final. Apesar do belo gol, os mexicanos foram eliminados pela time de Harry Kane.

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Jogadores de futebol em campo, um com camisa verde número 16 chuta a bola perto do gol, enquanto outros jogadores de camisas brancas e verdes observam. A torcida lota as arquibancadas ao fundo
(Foto by Michael Steele/Getty Images) (Michael Steele/Getty Images)

Fechando a disputa está o gol de Lionel Messi na vitória de virada da Argentina sobre o Egito. Depois de ver os argentinos saírem atrás por 2 a 0, o camisa 10 chamou a responsabilidade, marcou um belo gol e ainda deu assistência para a reação que garantiu a classificação por 3 a 2.

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Jogadores de futebol em campo. Um atleta com camisa azul e branca chuta a bola, enquanto dois adversários de camisa vermelha tentam interceptar. A bola está no ar, à direita. O gramado verde e a torcida ao fundo completam a cena
(Foto by Tom Weller/picture alliance via Getty Images) (Tom Weller/Getty Images)

Agora a decisão está nas mãos dos torcedores. Participe da enquete do Bola na Copa e e

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