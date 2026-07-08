Participe da votação do Bola na Copa e eleja o gol mais bonito das oitavas de final da Copa

As oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 terminaram com jogos emocionantes, viradas marcantes e gols que entraram para a lista dos mais bonitos do torneio. Agora, chegou a vez de o público decidir qual lance merece o posto de Gol das Oitavas na votação do Bola na Copa.

Três candidatos disputam a preferência dos torcedores. O primeiro é o segundo gol de Erling Haaland na vitória da Noruega sobre o Brasil. O atacante recebeu a bola livre perto da área e acertou um chute de fora da área no canto do gol de Alisson. Haaland segue entre os principais artilheiros da competição.

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O segundo concorrente é o golaço de Julián Quiñones, do México, na derrota por 3 a 2 para a Inglaterra. O atacante aproveitou um cruzamento e acertou uma finalização de primeira, sem deixar a bola cair, diminuindo o placar em um dos lances mais bonitos das oitavas de final. Apesar do belo gol, os mexicanos foram eliminados pela time de Harry Kane.

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Fechando a disputa está o gol de Lionel Messi na vitória de virada da Argentina sobre o Egito. Depois de ver os argentinos saírem atrás por 2 a 0, o camisa 10 chamou a responsabilidade, marcou um belo gol e ainda deu assistência para a reação que garantiu a classificação por 3 a 2.

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Agora a decisão está nas mãos dos torcedores. Participe da enquete do Bola na Copa e e