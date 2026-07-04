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Esporte

Paraguai x França: confira as escalações para o confronto das oitavas de final

Gustavo Gómez e companhia tentam parar ataque francês de Mbappé, Barcola, Dembélé e Olise

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 jul 2026, 17h32
Quatro jogadores de futebol, dois sorrindo e dois sérios, posam lado a lado contra um fundo cinza. Da esquerda para a direita: um goleiro de camisa laranja com o número 12, um jogador de camisa listrada vermelha e branca com o número 15 e braços tatuados, e dois jogadores de camisa azul com listras diagonais e gola branca, um com o número 10 e outro com o número 7
Paraguai x França - oitavas de final da Copa do Mundo 2026 (FIFA/FIFA/Getty Images)
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Paraguai x França: confira as escalações para o confronto das oitavas de final Priorize VEJA no Google

Paraguai e França se enfrentam neste sábado, 4, às 18h (horário de Brasília) nas oitavas de final da Copa do Mundo. O vencedor do jogo no estádio da Filadélfia avança para as quartas de final em que jogará contra Marrocos, já classificado.

A seleção sul-americana chegou aos trancos e barrancos, porém, com muitos méritos para o confronto com os franceses. Começou sua jornada no Mundial levando uma goleada de 4 a 1 dos anfitriões Estados Unidos. Recuperou-se diante da Turquia com uma vitória por 2 a 0, e se classificou entre os melhores terceiros colocados com o empate em 0 a 0 com a Austrália na terceira rodada da fase de grupos.

Na fase de 16 avos de final, realizou um feito inédito. Após 1 a 1 no tempo regulamentar e prorrogação, eliminou a Alemanha nos pênaltis por 4 a 3, despachando a tetracampeã pela primeira vez em uma disputa de penais na Copa.

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A França teve vida mais tranquila com 100% de aproveitamento na fase de grupos, mesmo diante de adversários perigosos. Superou Senegal, algoz do Mundial de 2002, na estreia por 3 a 1; o Iraque por 3 a 0; e a equipe reserva da Noruega por 4 a 1. Contra a Suécia foi novamente dominante na primeira rodada do mata-mata e venceu por 3 a 0.

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Artilheiro da equipe no torneio, Mbappé tem seis gols marcados em quatro jogos, atrás apenas de Messi que tem um a mais e com quem também disputa a artilharia histórica. Com os dois gols marcados na vitória sobre os suecos, tornou-se o maior artilheiro em mata-mata de Mundiais, superando Ronaldo Fenômeno e Leônidas com dez gols na fase eliminatória do torneio.

Confira as escalações:

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Paraguai: Orlando Gill, Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso, Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez, Galarza e Enciso. Técnico: Gustavo Alfaro.

França: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, Barcola e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

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