🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Esporte

Para os franceses, a derrota foi como a do Brasil na Copa de 1982

A derrota de um time que fazia sonhar, com Mbappé, Dembélé e Olise, representou uma colossal desilusão, em pleno feriado de 14 de julho

Por Fábio Altman Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 18h49 | Atualizado em 15 jul 2026, 15h00
Jogador de futebol com camisa azul e branca, shorts brancos e meias vermelhas, ajoelhado na grama verde, com as mãos no rosto em sinal de desespero
A derrota inesperada dos Bleus em Atlanta: a queda da Bastilha em Dallas (Kevin C. Cox/Getty Images)
Continua após publicidade
Para os franceses, a derrota foi como a do Brasil na Copa de 1982 Priorizar nos meus resultados Google

A França buscava a terceira final consecutiva, feito que apenas o Brasil de 1994, 1998 e 2002 e a Alemanha de 1982, 1986 e 1990 tinham conseguido. A França tem um trio de ataque de sorrir, com Mbappé, Dembélé e Olise. A França buscava o tricampeonato mundial, depois das vitórias de 1998 e 2018. O camisa 10 sonhava em alcançar recordes – ele tem 18 gols em três Copas, atrás apenas de Lionel Messi, com 19. Nesse mundial, o francês e o argentino somam 8 cada um. Dava-se como muito provável que os Bleus, de futebol vistoso, para a frente, de passes rápidos e luminosos, chegassem à final – e para muitos, inclusive aqui nesse espaço, o escrete azul tangenciava a fenomenal canarinho de 1970, a do tri, com Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivellino. E então, em um 14 de julho, a Bastilha caiu. A França foi dominada pela Espanha de Rodri, Fabián Ruiz e Cucurella.

É uma pena, embora a Fúria tenha um time excelente, de toque de bola inigualável – o toque de bola de origem espanhol, lá do início dos anos 2000, e quem em 2010 chegou ao campeonato mundial. Houve tempo de vacas magras, mas a estrada foi reconstruída. Para a França, e cabe aqui uma outra comparação com o Brasil, a derrota desta terça-feira de 2026 em Dallas soa como a do Brasil em um certo 5 de julho de 1982, em Sevilha, para choro e espanto de Zico, Sócrates, Falcão e cia. “Neste 14 de julho, o dia de glória deles não chegou”, escreveu o diário esportivo L’Équipe, citando a letra da Marselhesa. Do jornal Libération: “Depois do apito final, os torcedores correram para casa, desolados. Muitos vagavam pelas ruas do Marais, atordoados pela derrota inesperada… houve a sensação de que  o time mal entrou em campo, em traição ao que houve no verão americano”. Do Le Monde: “O fim do sonho azul”. Do conservador e patriótico Le Parisien: “Era uma semifinal de Copa do Mundo, e os Bleus decepcionaram, sem conseguir se superar. Em contraste, os comandados de Luis de la Fuente fizeram sua melhor partida no torneio, em um dia que valia em dobro. Eles lembraram a todos que o futebol continua sendo um esforço coletivo, mesmo que os Bleus tenham jogado como um time unido nos Estados Unidos. Faltou aquele último lampejo de energia nacional. O espetáculo foi cancelado.”

Homem de camiseta branca, cabelo cacheado, com as mãos na cabeça e olhos fechados, sentado em uma cadeira de madeira em uma calçada de café parisiense à noite. Ao fundo, pessoas sentadas em mesas iluminadas e um edifício com cúpula
O desespero em Paris: o fim do sonho da terceira final consecutiva (Martin LELIEVRE/AFP)

Houve a decepção da derrota para a Argentina, em 2022 – mas naquele dezembro do Catar, depois de estar perdendo por 2 a 0, a França conseguiu arrastar a partida para a prorrogação, com 3 a 3 no tempo regulamentar. Foi heroico, com uma atuação de tirar o fôlego de Mbappé. Hoje, não. O resumo do baile espanhol: Mbappé, Dembélé e Olise para sempre de mãos dadas com Zico, Sócrates e Falcão. Com um detalhe: Mbappé e o treinador Didier Deschamps foram campeões do mundo em 2018. Claro, claro, o impacto de uma derrota futebolística, na França, não tem a dimensão brasileira, mas ainda assim o feriado terminou escuro, em estrago que levará um tempo para ser cicatrizado. Mas os franceses terão nova chance, em 2030, com uma equipe ainda jovem – antes da próxima Copa, porém, haverá a inglória disputa pelo terceiro lugar contra Argentina ou Inglaterra no sábado, 18. “Allons enfants…” Uma tarde péssima matou as esperanças, como as do Brasil em 1982.

Siga
Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo 2026
Espanha
França
Futebol
Kylian Mbappé
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).