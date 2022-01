Palmeiras é eleito o melhor clube do mundo em 2021

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS, na sigla em inglês) divulgou nesta quinta-feira, 20, o ranking anual de melhores clubes da temporada. A eleição, que considera o desempenho das equipes ligas nacionais e continentais, colocou o Palmeiras como o melhor de 2021. Com 322 pontos, o time dirigido pelo técnico português Abel Ferreira superou o Atlético Mineiro – campeão mineiro, brasileiro e da Copa do Brasil – e o Manchester City, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

A eleição, curiosamente, não leva em consideração o calendário europeu. Os pontos são computados entre 1º de janeiro e 31 dezembro. Além dos dois títulos da Libertadores – o primeiro deles em 30 de janeiro, sobre o Santos, ainda pela edição 2020, e o mais recente na vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, em 27 de novembro , em Montevidéu -, somou ainda o título da equipe da Copa do Brasil de 2020 sobre o Grêmio, que teve sua decisão somente em fevereiro e março de 2021.

O Palmeiras se transformou no 16º vencedor do ranking de clubes que tem o Barcelona, com cinco prêmios, o maior vencedor. Os catalães são seguidos em conquistas por Real Madrid (4) e Liverpool (3).

Entre 1991 e 2014, a lista da IFFHS era mensal. No período, o Palmeiras ainda chegou a liderar o ranking em quatro oportunidades. A partir de 2015, na versão anual, o feito não havia sido alcançado por times brasileiros.

Em 2020, a equipe paulista ficou com a segunda colocação atrás somente do Bayern de Munique, vencedor de todos os títulos que disputou naquele ano. Mesmo assim, ainda a frente de potências como Paris Saint-Germain e Manchester City.