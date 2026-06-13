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Esporte

Os jogadores fora da Copa do Mundo, mas que mereciam jogar

Competição começou nesta quinta-feira, 11

Por Tatiana Moura 13 jun 2026, 10h00
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JULY 04: Joao Pedro #20 of Chelsea FC acknowledges the crowd following the FIFA Club World Cup 2025 quarter final match between SE Palmeiras and Chelsea FC at Lincoln Financial Field on July 04, 2025 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)
João Pedro, atacante brasileiro do Chelsea (Dan Mullan/Getty Images)
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A Copa do Mundo começou nesta quinta-feira, 11. As dúvidas sobre a convocação, entretanto, começaram há meses. Durante amistosos, é comum que haja uma grande rotação de jogadores a cada partida, para que o técnico consiga testar diferentes times. O curioso é que algumas seleções, como a do Brasil, tiveram atletas que nem foram para o período de ‘teste’, mas ainda assim foram convocados para a competição. Enquanto estrelas com talento ficaram de fora do torneio.

O principal foi Cole Palmer. Boa parte dos britânicos ficou surpres com a ausência do atleta. Apesar do Chelsea, atual time, não ter feito uma boa temporada, Palmer provou que era um jogador excelente em situações de pressão durante o Mundial de Clubes, em junho e julho de 2025. Inclusive, foi eleito o melhor atleta da competição e conquistou o título. Isso não foi o suficiente para o técnico Thomas Tuchel.

O colega de seleção, Phil Foden, também sofreu com o má desempenho na Premier League. Se durante a Eurocopa 2024 ele fez um trabalho impecável, nos anos seguintes diminuiu o rendimento, mas não se tornou um jogador ruim. Maheta Molango, chefe da Associação de Jogadores Profissionais da Inglaterra, justificou que ambos sofrem com o cansaço por conta da rotina das competições europeias. “Vítimas desse calendário maluco que só faz sentido para quem busca lucro”, declarou.

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Recém-chegado ao Chelsea, João Pedro estreou no time com grande estilo no Mundial de Clubes, marcando três gols, em três partidas. Nas competições europeias, já soma 20 gols. Pelo Brasil, não conseguiu marcar, nem fazer boas partidas. Mas, era esperado que fosse convocado, mesmo que fosse ficar no banco de reservas. Os escolhidos, entretanto, foram Neymar e Rayan. “Espero que ele consiga estar na Copa”, disse antes da convocação sobre o jogador do Santos. E ele está, mas João Pedro não.

A grande ausência na zaga portuguesa é João Palhinha. Assim como os outros, não teve uma boa temporada com o time, Tottenham, mas jogou bem apesar do desempenho da equipe. Os outros escolhidos, Rúben Neves e Samu Costa, tem perfis parecidos, mais defensivos. Isso pode justificar a escolha do técnico Roberto Martínez. Porém, Samu e João tiveram estatísticas parecidas ao longo da temporada e o jogador da equipe inglesa é mais experiente em competições internacionais. Jogou a Copa do Mundo de 2022 e Eurocopa 2024, enquanto Costa não jogou nenhuma das duas.

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