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Esporte

Os jogadores da Copa com profissões para além do futebol

De bancário a operário: atletas do Mundial carregam histórias improváveis antes da carreira nos gramados

Por Giovanna Fraguito 27 jun 2026, 16h00
Roberto “Pico” Lopes, Deniz Undav e Alireza Beiranvand
Roberto “Pico” Lopes, Deniz Undav e Alireza Beiranvand (./Reprodução)
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Nem todo jogador que chega à Copa do Mundo teve uma trajetória cercada por centros de treinamento, empresários e contratos milionários desde a adolescência. Em meio aos astros do Mundial, há também histórias de atletas que trabalharam em banco, fábrica, lava-rápido e até como gari antes de se firmarem no futebol profissional.

Roberto “Pico” Lopes, 34, zagueiro de Cabo Verde, é um dos casos mais curiosos. Nascido em Dublin, na Irlanda, ele trabalhava em um banco e atuava como assessor de hipoteca antes de consolidar a carreira nos gramados. A chegada à seleção cabo-verdiana também teve um caminho pouco comum: ele foi encontrado pela federação do país por meio de uma mensagem no LinkedIn. No começo, achou que o contato era spam.

Deniz Undav, 29, atacante da Alemanha, também teve um início distante do glamour da seleção. Antes de virar nome importante da equipe alemã, ele jogava na quarta divisão do país e trabalhava oito horas por dia operando uma máquina a laser em uma fábrica. Rejeitado pelo Werder Bremen aos 14 anos por ser considerado baixo demais, assinou o primeiro contrato profissional apenas aos 23.

Alireza Beiranvand, 33, goleiro do Irã, carrega uma das histórias mais fortes do Mundial. Antes de se tornar jogador, fugiu de casa, dormiu na rua em Teerã e trabalhou em fábrica de roupas, lava-rápido, pizzaria e como gari. A virada veio no futebol, onde se firmou como goleiro da seleção iraniana e passou a disputar Copas do Mundo.

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