Os bastidores do casamento de Taylor Swift e Travis Kelce em Nova York

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O aguardado casamento de Taylor Swift e Travis Kelce promete parar Nova York no feriado de 4 de julho. Com festividades no icônico Madison Square Garden e um esquema de segurança especial, a união da mega estrela pop com o astro do futebol americano ofusca até mesmo a Copa do Mundo e as finais da NBA, tornando-se um evento de proporções históricas.

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Na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, a perseguição do ex-jogador de futebol americano e ator O.J. Simpson, acusado de matar a companheira, sequestrou a competição – quem é que queria saber de bola rolando pelos gramados. Agora em 2026, ao menos na região de Nova York e New Jersey, houve as finais da NBA, com a vitória do Knicks, que não venciam havia 53 anos. Mas nada, nada que se compare ao que começou a acontecer na quinta-feira, 2, terá o apogeu na sexta-feira, 3, e fechará em grande estilo no sábado, 4, aniversário de 250 anos da declaração de independência dos Estados Unidos.

Que futebol, que nada. Os novaiorquinos, presencialmente, e parte do planeta ficarão ligados na cerimônia de casamento de Taylor Swift e Travis Kelce. Será no Madison Square Garden, palco das partidas defendidas pelo Knicks em Miami, o templo sagrado das grandes apresentações de Frank Sinatra e as lutas de boxe de Muhammad Ali. Informações obtidas pelo The New York Times confirmam: Taylor alugou o espaço pelo fim de semana estendido. Sorte a dele, de Kelce e dos convidados o ar condicionado lá dentro bombar, remédio para o calor de 39 graus durante o dia e 30 durante a noite.

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As festividades previstas: na quinta-feira, uma reunião íntima de cerca de 100 pessoas em um dos salões do mítico ginásio. No dia seguinte, 3, cerca de 1 000 convivas se reuniriam para uma celebração mais grandiosa, com possíveis apresentações no palco. Os preparativos vão além da arena: um pedido de autorização foi feito à cidade de Nova York para o fechamento das ruas ao redor do Madison Square Garden de 2 de julho até o meio-dia de 4 de julho. Vários membros do Kansas City Chiefs, o time de Travis, reservaram quartos de hotel para datas próximas ao rega-bofe. Policiais da Amtrak, que patrulham a estação abaixo da arena, foram avisados ​​de que devem esperar um casamento de Taylor Swift no fim de semana de 4 de julho.

Desde que Taylor Swift e Travis Kelce anunciaram o noivado em agosto passado, o relacionamento da dupla tem atraído atenção desproporcional. Os Estados Unidos não têm casamentos reais, mas a união entre aquela que é, possivelmente, a maior estrela pop do mundo e o tricampeão do Super Bowl chega perto. Segundo detalhada apuração do The New York Times, pessoas que trabalham para Taylor foram vistas no Rock Lititz, um complexo de produção no condado de Lancaster, Pensilvânia, onde são construídos cenários para grandes shows e onde músicos renomados às vezes ensaiam.

A Winick Productions, uma reputada empresa de planejamento de eventos que já ajudou a organizar grandes galas, inclusive no Madison Square Garden, protocolou o pedido junto ao Departamento de Licenças para Atividades de Rua da cidade no início de junho. A empresa solicitou autorização para montar uma tenda ou cobertura do lado de fora da arena para o evento. A empresa também informou que caminhões precisariam de espaço para carregar e descarregar materiais na arena.

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Claro, é possível, ou até provável, que o casal troque votos em um local separado e mais privado antes de uma celebração maior. Mas durma-se com um barulho desses: a festança coincide com o tradicional show de fogos de artifício de 4 de julho, maior que o habitual, em comemoração ao 250º aniversário do nascimento de uma nação. Uma flotilha de veleiros de todo o mundo navegará pelo porto de Nova York. Ah, e tem a Copa do Mundo, e sabe o que? O jogo do Brasil contra a Noruega, no domingo, 5, em Nova Jersey.

O frenesi é intenso. Fãs fervorosos, que acompanham devotamente a carreira e a vida amorosa de Taylor Swift e buscam pistas escondidas em sua música e redes sociais, têm vasculhado todas as fontes possíveis em busca de indícios sobre o casamento. A cantora é conhecida por manter sua vida pessoal em segredo e por, ocasionalmente, dar falsas esperanças. Mas esse segredo muitas vezes só intensifica a publicidade em torno de cada passo seu, enquanto ela orquestra produções elaboradas e revelações muito aguardadas. Vazou a informação de que o casamento aconteceria em 13 de junho em um hotel de luxo perto da casa de Taylor em Rhode Island, mas não, era alarme falso.

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Embora a arena esportiva possa parecer um local incomum para casamentos, ela é popular para eventos luxuosos, incluindo o casamento do músico Sly Stone em 1974. E há vantagens óbvias para Taylor: o ambiente altamente controlado e sem janelas do local proporciona segurança e privacidade. No Madison Square Garden, há uma entrada discreta e uma rampa de acesso à arena que permite as limusines levarem as celebridades para dentro com discrição. O casal seria capaz de controlar as imagens do evento de uma forma impossível em um local aberto. Mas atenção: querem discrição, mas não muita, porque vivem dos flashes.

E tem mais: para as pessoas familiarizadas com a trajetória de Taylor Swift, outras pistas se destacam: ela já deu festas extravagantes no Dia da Independência dos Estados Unidos. E, como seus fãs mais fiéis sabem, o dia 3 de julho pode evocar uma ligação com o número 3. Houve o lançamento surpresa do álbum Midnights às 3 da manhã e uma referência a “você aperta minha mão três vezes no banco de trás do táxi” em sua música “New Year’s Day”. Pode não dar em nada, pode ser tudo truque para despistar os paparazzi e os curiosos, mas como fingir desdém? Quem quer saber de Erling Haaland, o loirão da Noruega, e de Vinicius Jr., o craque da bola redonda, quando há a loira Taylor Swift e o rapaz da bola oval, Travis Kelce, no pedaço?

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