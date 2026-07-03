Os bastidores do casamento de Taylor Swift e Travis Kelce em Nova York

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
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Eleito
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MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
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100,00%
Eleito
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MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
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Eleito
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PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
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Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
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PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
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PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
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Comportamento, Esporte

Os bastidores do casamento de Taylor Swift e Travis Kelce em Nova York

Que Copa do Mundo, que nada... as cercanias do Madison Square Garden já param para o grande evento do ano nos Estados Unidos

Por Fábio Altman, de Nova York 3 jul 2026, 00h58 | Atualizado em 3 jul 2026, 16h16
Taylor Swift, de touca preta e batom vermelho, abraça Travis Kelce, que usa boné e camiseta cinza com Champions escrito, em um estádio de futebol americano lotado e iluminado à noite
Taylor e Travis: 1 000 convidados escolhidos a dedo acompanharão a festa dos pombinhos (David Eulitt/Getty Images)
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Os bastidores do casamento de Taylor Swift e Travis Kelce em Nova York Priorize VEJA no Google

Na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, a perseguição do ex-jogador de futebol americano e ator O.J. Simpson, acusado de matar a companheira, sequestrou a competição – quem é que queria saber de bola rolando pelos gramados. Agora em 2026, ao menos na região de Nova York e New Jersey, houve as finais da NBA, com a vitória do Knicks, que não venciam havia 53 anos. Mas nada, nada que se compare ao que começou a acontecer na quinta-feira, 2, terá o apogeu na sexta-feira, 3, e fechará em grande estilo no sábado, 4, aniversário de 250 anos da declaração de independência dos Estados Unidos.

Que futebol, que nada. Os novaiorquinos, presencialmente, e parte do planeta ficarão ligados na cerimônia de casamento de Taylor Swift e Travis Kelce. Será no Madison Square Garden, palco das partidas defendidas pelo Knicks em Miami, o templo sagrado das grandes apresentações de Frank Sinatra e as lutas de boxe de Muhammad Ali. Informações obtidas pelo The New York Times confirmam: Taylor alugou o espaço pelo fim de semana estendido. Sorte a dele, de Kelce e dos convidados o ar condicionado lá dentro bombar, remédio para o calor de 39 graus durante o dia e 30 durante a noite.

Homens descarregam um caminhão de mudança com uma empilhadeira laranja em frente a um prédio comercial. Um grupo de trabalhadores observa a operação, enquanto outros carregam itens para dentro do caminhão. Há lixeiras azuis e cones de trânsito na calçada.
Movimentação ao redor do Madison Square Garden para a festança: segurança especial (Photo by NDZ/Star Max/GC Images/Getty Images)
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As festividades previstas: na quinta-feira, uma reunião íntima de cerca de 100 pessoas em um dos salões do mítico ginásio. No dia seguinte, 3, cerca de 1 000 convivas se reuniriam para uma celebração mais grandiosa, com possíveis apresentações no palco. Os preparativos vão além da arena: um pedido de autorização foi feito à cidade de Nova York para o fechamento das ruas ao redor do Madison Square Garden de 2 de julho até o meio-dia de 4 de julho. Vários membros do Kansas City Chiefs, o time de Travis, reservaram quartos de hotel para datas próximas ao rega-bofe. Policiais da Amtrak, que patrulham a estação abaixo da arena, foram avisados ​​de que devem esperar um casamento de Taylor Swift no fim de semana de 4 de julho.

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Desde que Taylor Swift e Travis Kelce anunciaram o noivado em agosto passado, o relacionamento da dupla tem atraído atenção desproporcional. Os Estados Unidos não têm casamentos reais, mas a união entre aquela que é, possivelmente, a maior estrela pop do mundo e o tricampeão do Super Bowl chega perto. Segundo detalhada apuração do The New York Times, pessoas que trabalham para Taylor foram vistas no Rock Lititz, um complexo de produção no condado de Lancaster, Pensilvânia, onde são construídos cenários para grandes shows e onde músicos renomados às vezes ensaiam.

A Winick Productions, uma reputada empresa de planejamento de eventos que já ajudou a organizar grandes galas, inclusive no Madison Square Garden, protocolou o pedido junto ao Departamento de Licenças para Atividades de Rua da cidade no início de junho. A empresa solicitou autorização para montar uma tenda ou cobertura do lado de fora da arena para o evento. A empresa também informou que caminhões precisariam de espaço para carregar e descarregar materiais na arena.

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Claro, é possível, ou até provável, que o casal troque votos em um local separado e mais privado antes de uma celebração maior. Mas durma-se com um barulho desses: a festança coincide com o tradicional show de fogos de artifício de 4 de julho, maior que o habitual, em comemoração ao 250º aniversário do nascimento de uma nação. Uma flotilha de veleiros de todo o mundo navegará pelo porto de Nova York. Ah, e tem a Copa do Mundo, e sabe o que? O jogo do Brasil contra a Noruega, no domingo, 5, em Nova Jersey.

O frenesi é intenso. Fãs fervorosos, que acompanham devotamente a carreira e a vida amorosa de Taylor Swift e buscam pistas escondidas em sua música e redes sociais, têm vasculhado todas as fontes possíveis em busca de indícios sobre o casamento. A cantora é conhecida por manter sua vida pessoal em segredo e por, ocasionalmente, dar falsas esperanças. Mas esse segredo muitas vezes só intensifica a publicidade em torno de cada passo seu, enquanto ela orquestra produções elaboradas e revelações muito aguardadas. Vazou a informação de que o casamento aconteceria em 13 de junho em um hotel de luxo perto da casa de Taylor em Rhode Island, mas não, era alarme falso.

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Dois avisos de NO PARKING (proibido estacionar) em laranja e rosa, fixados em um poste verde, com os dias THURSDAY (quinta-feira) e FRIDAY (sexta-feira) e a inscrição POLICE DEPARTMENT (Departamento de Polícia). Ao fundo, um homem caminha em frente à estação Moynihan Train Hall, com um outdoor exibindo a frase History again? (História de novo?)
Os alertas da polícia ao redor do ginásio: proibido parar na quinta e sexta (MEGA/GC Images/Getty Images)
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Embora a arena esportiva possa parecer um local incomum para casamentos, ela é popular para eventos luxuosos, incluindo o casamento do músico Sly Stone em 1974. E há vantagens óbvias para Taylor: o ambiente altamente controlado e sem janelas do local proporciona segurança e privacidade. No Madison Square Garden, há uma entrada discreta e uma rampa de acesso à arena que  permite as limusines levarem as celebridades para dentro com discrição. O casal seria capaz de controlar as imagens do evento de uma forma impossível em um local aberto. Mas atenção: querem discrição, mas não muita, porque vivem dos flashes.

E tem mais: para as pessoas familiarizadas com a trajetória de Taylor Swift, outras pistas se destacam: ela já  deu festas extravagantes no Dia da Independência dos Estados Unidos. E, como seus fãs mais fiéis sabem, o dia 3 de julho pode evocar uma ligação com o número 3. Houve o lançamento surpresa do álbum Midnights às 3 da manhã e uma referência a “você aperta minha mão três vezes no banco de trás do táxi” em sua música “New Year’s Day”. Pode não dar em nada, pode ser tudo truque para despistar os paparazzi e os curiosos, mas como fingir desdém? Quem quer saber de Erling Haaland, o loirão da Noruega, e de Vinicius Jr., o craque da bola redonda, quando há a loira Taylor Swift e o rapaz da bola oval, Travis Kelce, no pedaço?

Multidão de jovens e adultos em frente ao Radio City Music Hall iluminado, muitos filmando com celulares, alguns usando bonés e camisas de basquete, em uma noite movimentada na cidade
Copa? Haverá a boda da cantora pop e do craque do futebol americano, mas antes houve o Knicks, pela NBA (David Dee Delgado/Getty Images)
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TAGS:
Casamento
Copa do Mundo 2026
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