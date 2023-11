Oposição vence eleição no Corinthians após 16 anos e vexame histórico

O empresário Augusto Melo será o próximo presidente do Corinthians até dezembro de 2026. O candidato de oposição obteve 2.771 votos entre os sócios do Parque São Jorge na votação deste sábado, 25, e derrotou André Luiz de Oliveira, conhecido como André Negão, candidato de situação, que ficou com 1.413 votos.

A eleição no Parque São Jorge aconteceu um dia depois de o Bahia golear o Corinthians por 5 a 1 em plena Neo Química Arena. Foi a maior goleada aplicada por um time visitante no estádio desde a sua inauguração, em 2014. O time paulista está a 3 pontos da zona de rebaixamento para a segunda divisão.

Com a derrota, o grupo Renovação & Transparência, liderado pelo ex-presidente do clube, Andrés Sanchez, deixa o poder após 16 anos ininterruptos. O atual presidente, Duílio Monteiro Alves, é duramente criticado pela torcida. Ele foi o primeiro cartola a encerrar um mandato sem conquistar títulos depois de 36 anos.

As eleições transcorreram pacificamente no Parque São Jorge depois de torcedores tentarem invadir os vestiários na Neo Química Arena após o revés para o Bahia. No lado de fora, torcedores não associados ao clube protestaram contra a atual diretoria. Andrés Sanchez e Duílio Monteiro Alves foram os maiores alvos da torcida. Augusto Melo, o novo presidente do Corinthians, toma posse em janeiro de 2024.