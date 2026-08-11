Ônibus que levaria São Paulo para La Paz é apreendido com carga de droga

Ler Resumo





Um ônibus que faria a logística do São Paulo na Bolívia foi apreendido pela polícia com 86,5 kg de maconha. O incidente, envolvendo a empresa contratada, não afetou a delegação tricolor, que seguiu para La Paz para o jogo contra o Bolívar pela Copa Sul-Americana. Três motoristas foram detidos, e o clube se eximiu de qualquer responsabilidade.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Na Bolívia, o ônibus que faria a logística do São Paulo no país acabou apreendido pela Unidade Móvel Policial para Áreas Rurais (UMOPAR), que encontrou no veículo 86,5 kg de maconha. O time não foi afetado pelo ocorrido e conseguiu chegar sem problemas a La Paz, onde enfrenta o Bolívar nesta terça-feira, 11, pela Copa Sul-Americana.

A empresa contratada pelo clube era a Flota Cosmos. O automóvel carregado de maconha estava à caminho do hotel da delegação, além de já estar adesivado com o escudo do clube, quando foi interceptado pela polícia. A empresa realiza a linha entre Santa Cruz de La Sierra, cidade do hotel, e Cochamba. O veículo vinha da última em direção à hospedagem do time.

Continua após a publicidade

De acordo com informações da imprensa boliviana, os policiais encontraram quatro sacolas que continham os 86,5 kg de droga. Três motoristas responsáveis pelo transporte do ônibus e envolvidos com o caso foram detidos. O São Paulo não sabia do ocorrido e nenhum dos funcionários de sua equipe estava envolvido na situação.

Após a apreensão da droga pela polícia, outro ônibus foi disponibilizado pela empresa. O time se hospedou em Santa Cruz de La Sierra por causa de uma estratégia para evitar os efeitos da altitude da capital da Bolívia, La Paz, que fica a 3.650 metros acima do nível do mar. Ao viajar horas antes da partida, eles pretendem diminuir esse efeito.

Continua após a publicidade

Em nota, a empresa responsável pelo transporte disse que nem eles nem o São Paulo têm responsabilidade pelo ocorrido, que caiu sobre os motoristas. Ainda de acordo com a companhia de transporte, “o clube não utilizou o ônibus apreendido e recebeu outro veículo”. “Os responsáveis foram detidos e encaminhados à Justiça bolivariana”, explicaram.