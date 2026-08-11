Ônibus que levaria São Paulo para La Paz é apreendido com carga de droga
Veículo carregava 86,5kg de maconha, clube só soube do ocorrido pela imprensa do país
Na Bolívia, o ônibus que faria a logística do São Paulo no país acabou apreendido pela Unidade Móvel Policial para Áreas Rurais (UMOPAR), que encontrou no veículo 86,5 kg de maconha. O time não foi afetado pelo ocorrido e conseguiu chegar sem problemas a La Paz, onde enfrenta o Bolívar nesta terça-feira, 11, pela Copa Sul-Americana.
A empresa contratada pelo clube era a Flota Cosmos. O automóvel carregado de maconha estava à caminho do hotel da delegação, além de já estar adesivado com o escudo do clube, quando foi interceptado pela polícia. A empresa realiza a linha entre Santa Cruz de La Sierra, cidade do hotel, e Cochamba. O veículo vinha da última em direção à hospedagem do time.
De acordo com informações da imprensa boliviana, os policiais encontraram quatro sacolas que continham os 86,5 kg de droga. Três motoristas responsáveis pelo transporte do ônibus e envolvidos com o caso foram detidos. O São Paulo não sabia do ocorrido e nenhum dos funcionários de sua equipe estava envolvido na situação.
Após a apreensão da droga pela polícia, outro ônibus foi disponibilizado pela empresa. O time se hospedou em Santa Cruz de La Sierra por causa de uma estratégia para evitar os efeitos da altitude da capital da Bolívia, La Paz, que fica a 3.650 metros acima do nível do mar. Ao viajar horas antes da partida, eles pretendem diminuir esse efeito.
Em nota, a empresa responsável pelo transporte disse que nem eles nem o São Paulo têm responsabilidade pelo ocorrido, que caiu sobre os motoristas. Ainda de acordo com a companhia de transporte, “o clube não utilizou o ônibus apreendido e recebeu outro veículo”. “Os responsáveis foram detidos e encaminhados à Justiça bolivariana”, explicaram.