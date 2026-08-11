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Ônibus que levaria São Paulo para La Paz é apreendido com carga de droga

Veículo carregava 86,5kg de maconha, clube só soube do ocorrido pela imprensa do país

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 19h06 | Atualizado em 11 ago 2026, 19h18
Cinco homens, dois deles com uniformes camuflados e fuzis, posam à noite em frente a um ônibus preto com o escudo do SPFC. No chão molhado, há vários pacotes azuis e transparentes, possivelmente contendo drogas apreendidas
Ônibus foi apreendido com quatro sacolas de droga (Redes Sociais/Reprodução)
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Na Bolívia, o ônibus que faria a logística do São Paulo no país acabou apreendido pela Unidade Móvel Policial para Áreas Rurais (UMOPAR), que encontrou no veículo 86,5 kg de maconha. O time não foi afetado pelo ocorrido e conseguiu chegar sem problemas a La Paz, onde enfrenta o Bolívar nesta terça-feira, 11, pela Copa Sul-Americana. 

A empresa contratada pelo clube era a Flota Cosmos. O automóvel carregado de maconha estava à caminho do hotel da delegação, além de já estar adesivado com o escudo do clube, quando foi interceptado pela polícia. A empresa realiza a linha entre Santa Cruz de La Sierra, cidade do hotel, e Cochamba. O veículo vinha da última em direção à hospedagem do time. 

Cinco homens, dois deles com uniformes camuflados e fuzis, posam à noite em frente a um ônibus preto com o escudo do SPFC. No chão molhado, há vários pacotes azuis e transparentes, possivelmente contendo drogas apreendidas
Ônibus foi apreendido com quatro sacolas de droga (Redes Sociais/Reprodução)
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De acordo com informações da imprensa boliviana, os policiais encontraram quatro sacolas que continham os 86,5 kg de droga. Três motoristas responsáveis pelo transporte do ônibus e envolvidos com o caso foram detidos. O São Paulo não sabia do ocorrido e nenhum dos funcionários de sua equipe estava envolvido na situação. 

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Após a apreensão da droga pela polícia, outro ônibus foi disponibilizado pela empresa. O time se hospedou em Santa Cruz de La Sierra por causa de uma estratégia para evitar os efeitos da altitude da capital da Bolívia, La Paz, que fica a 3.650 metros acima do nível do mar. Ao viajar horas antes da partida, eles pretendem diminuir esse efeito. 

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Em nota, a empresa responsável pelo transporte disse que nem eles nem o São Paulo têm responsabilidade pelo ocorrido, que caiu sobre os motoristas. Ainda de acordo com a companhia de transporte, “o clube não utilizou o ônibus apreendido e recebeu outro veículo”. “Os responsáveis foram detidos e encaminhados à Justiça bolivariana”, explicaram.

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