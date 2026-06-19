Onde está Infantino?

Está sendo um desafio para todos os torcedores acompanharem esta edição da Copa do Mundo, com suas 48 seleções e até quatro partidas por dia. São muitas horas na frente da televisão, e as pessoas precisam trabalhar, comer, fazer compras, enfim, viver.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, se deu uma missão ainda mais difícil do que maratonar a competição na TV ou nos streamings. Ele quer ver, pelo menos, duas partidas por dia ao vivo, no estádio. Lembrem-se: a Copa acontece em 3 países diferentes, México, Estados Unidos e Canadá.

Infantino não está conseguindo cumprir a promessa todos os dias mas, até agora, tem se saído bastante bem. Claro que facilita o fato de ter um avião particular à sua disposição, e um passaporte diplomático que facilita bastante as burocracias de imigração ao cruzar as fronteiras. Ainda assim, há que se aplaudir o esforço do mandatário da Fifa: ele percorreu 21 706 quilômetros entre 11 e 18 de junho (distância medida com uma linha reta entre os estádio).

É possível acompanhar o tour de Infantino em seu Instagram, como pode-se ver abaixo, com as distâncias percorridas em parênteses.

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11 de junho

México x África do Sul, Estádio Cidade do México

Naturalmente, o mandatário da Fifa estava no estádio Azteca para ver os anfitriões mexicanos abrirem a Copa do Mundo 2026 com show de Shakira e vitória sobre a África do Sul.

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Coreia do Sul x Tchéquia, Estádio de Guadalajara (474 km)

Infantino fez o curto trajeto até Guadalajara para assistir à vitória da Coreia do Sul por 2 a 1 sobre a Tchéquia, e cobriu a cidade-sede de elogios.

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12 de junho

Estados Unidos x Paraguai, Estádio de Los Angeles (530 km)

Infantino não podia perder a estreia da seleção americana, e assistiu a um jogaço que terminou em 4 a 1 contra o Paraguai (além de posar com celebridades como Justin Bieber)

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13 de junho

Catar x Suíça, Estádio da Área da Baía de São Francisco (504 km)

No dia seguinte, uma curta viagem até São Francisco, no mesmo estado da California, para assistir Catar (sede da última Copa) e Suíça (sede da Fifa, portanto lar de Infantino).

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Austrália x Turquia, BC Place Vancouver (1.322 km)

Pela primeira vez na Copa, Infantino cruzou a fronteira no meio do dia para acompanhar o duelo do Grupo D entre Austrália e Turquia à noite.

14 de junho

Cúpula Executiva de Futebol da Fifa 2026, Miami (4 513 km)

No dia em que a Alemanha goleou Curaçao por 7 a 1, Infantino viveu um dia de ser humano normal, e perdeu os jogos por que teve que trabalhar. Foi de Vancouver a Miami para discursar perante membros da Fifa na Cúpula Executiva de Futebol 2026, realizada no hotel Ritz-Carlton South Beach.

15 de junho

Bélgica x Egito, Estádio de Seattle (4.397 km)

No dia seguinte, atravessou o país do extremo sudeste até o extremo noroeste para assistir a Bélgica e Egito, em Seattle.

Irã x Nova Zelândia, Estádio de Los Angeles (1 546 km)

De volta ao ritmo de dois jogos por dia, Infantino voltou a Los Angeles para acompanhar o empate emocionante por 2 a 2 entre Irã e Nova Zelândia, com direito a uma visita ao vestiário iraniano para tentar aparar arestas com a delegação que vem sendo maltratada pelo governo americano.

16 de junho

Argentina x Argélia, Estádio de Kansas City (2 197 km)

Os Estados Unidos são grandes, mas valeu a pena viajar mais de 2 000 quilômetros para até Kansas City para assistir aos três gols de Lionel Messi na estreia da Argentina.

17 de junho

Portugal x Congo DR, Estádio de Houston (1 040 km)

Infantino chegou a Houston com um chapéu de caubói à moda texana para assistir ao empate sofrido de Portugal por 1 a 1 com o Congo DR, que disputava sua primeira Copa do Mundo em mais de 50 anos.

18 de junho

Uzbequistão x Colômbia, Estádio Cidade do México (1 218 km)

Mais um carimbo mexicano no passaporte. Por alguma razão, o jogo entre Uzbequistão e Colômbia não mereceu post no Instagram, mas Infantino foi registrado ladeado pelos presidentes das duas federações, Ravshan Irmatov e Ramón Jesurún.

Canadá x Catar, BC Place Vancouver (3 956 km)

Infantino então voou por cima dos Estados Unidos para assistir à goleada do Canadá sobre o Catar em Vancouver. O presidente da Fifa também enviou votos de melhoras ao meio-campista canadense Ismaël Koné, que sofreu uma fratura na perna durante o segundo tempo.

Distância total percorrida na primeira semana da Copa: 21.706 km

E ainda falta um mês para acabar a Copa do Mundo. Será que ele aguenta o ritmo?