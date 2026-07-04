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Esporte

Oitavas definidas: jogos, dias e horários da Copa

Partidas começam neste sábado, 4, com Canadá x Marrocos e Paraguai x França

Por Ígor Resende 4 jul 2026, 08h50
MEXICO CITY, MEXICO - APRIL 21: FIFA World Cup Trophy is displayed on a plinth at Azteca Stadium on April 21, 2024 in Mexico City, Mexico. (Photo by Manuel Velasquez - FIFA/FIFA via Getty Images)
Taça da Copa do Mundo no Estádio Azteca, no México (Manuel Velasquez - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Oitavas definidas: jogos, dias e horários da Copa Priorize VEJA no Google

Todos os jogos das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 foram definidos – após a inédita fase de 16 avos, que terminou na noite dessa sexta-feira, 3.

As partidas das oitavas já começam neste sábado, 4, com Canadá e Marrocos às 14h. Na sequência, às 18h, o Paraguai enfrenta a poderosa França – depois de eliminar a tetracampeã Alemanha.

Já a seleção brasileira joga contra a Noruega de Erling Haaland nesse domingo, 5, às 17h. Quem passar enfrenta Inglaterra ou México pelas quartas de final.

Jogos das oitavas da Copa 2026

Sáb – 04/07 – 14h – Canadá x Marrocos

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Sáb – 04/07 – 18h – Paraguai x França
Dom – 05/07 – 17h – Brasil x Noruega
Dom – 05/07 – 21h – México x Inglaterra

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Seg – 06/07 – 16h – Portugal x Espanha
Seg – 06/07 – 21h – EUA x Bélgica
Ter – 07/07 – 13h – Argentina x Egito
Ter – 07/07 – 17h – Suíça x Colômbia

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TAGS:
Canadá
Copa do Mundo 2026
Estados Unidos
México
Seleção Brasileira de Futebol
Seleção de Futebol da França
Seleção de Futebol do Marrocos
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