Oitavas definidas: jogos, dias e horários da Copa
Partidas começam neste sábado, 4, com Canadá x Marrocos e Paraguai x França
Todos os jogos das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 foram definidos – após a inédita fase de 16 avos, que terminou na noite dessa sexta-feira, 3.
As partidas das oitavas já começam neste sábado, 4, com Canadá e Marrocos às 14h. Na sequência, às 18h, o Paraguai enfrenta a poderosa França – depois de eliminar a tetracampeã Alemanha.
Já a seleção brasileira joga contra a Noruega de Erling Haaland nesse domingo, 5, às 17h. Quem passar enfrenta Inglaterra ou México pelas quartas de final.
Jogos das oitavas da Copa 2026
Sáb – 04/07 – 14h – Canadá x Marrocos
Sáb – 04/07 – 18h – Paraguai x França
Dom – 05/07 – 17h – Brasil x Noruega
Dom – 05/07 – 21h – México x Inglaterra
Seg – 06/07 – 16h – Portugal x Espanha
Seg – 06/07 – 21h – EUA x Bélgica
Ter – 07/07 – 13h – Argentina x Egito
Ter – 07/07 – 17h – Suíça x Colômbia
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