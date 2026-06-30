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Esporte

O tributo de Naomi Osaka ao Japão em Wimbledon

Tenista une tradição japonesa, moda sustentável e referência a 'Kill Bill'

Por Giovanna Fraguito 30 jun 2026, 12h40
Naomi Osaka
Naomi Osaka  (Reprodução/Instagram)
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O tributo de Naomi Osaka ao Japão em Wimbledon Priorize VEJA no Google

Naomi Osaka, 28, transformou sua estreia em Wimbledon em um desfile de moda com forte carga simbólica. Antes de entrar em quadra, a tenista apareceu com um traje inspirado no quimono cerimonial japonês, criado pela estilista Hana Yagi, de Tóquio, totalmente branco para respeitar o tradicional código de vestimenta do torneio inglês. A peça, confeccionada com tecidos reaproveitados de quimonos antigos e vestidos de noiva, também fazia referência ao figurino usado pela personagem de Lucy Liu em Kill Bill.

Filha de mãe japonesa e pai haitiano, Osaka explicou que buscou unir sua herança cultural ao protocolo de Wimbledon. “O quimono é uma das silhuetas mais emblemáticas da cultura japonesa. Queria encontrar uma forma de expressar essa identidade também por meio da moda”, afirmou a atleta. A produção ainda trazia bordados de grous e flores de cerejeira, além de um adereço tradicional nos cabelos.

Depois da entrada triunfal, Osaka trocou o figurino por um uniforme de competição da Nike, também desenvolvido especialmente para o torneio, e venceu a francesa Elsa Jacquemot por 6/1 e 7/5, garantindo vaga na segunda rodada de Wimbledon.

Mulher negra em vestido branco longo e esvoaçante, com asas brancas nas costas, em pé num campo de grama alta e seca, com árvores verdes ao fundo
O look de Naomi Osaka (Reprodução/Instagram)
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Cena de 'Kill Bill' que inspirou o quimono branco
Cena de ‘Kill Bill’ que inspirou o quimono branco (Reprodução/Instagram)

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