O tributo de Naomi Osaka ao Japão em Wimbledon

Naomi Osaka, 28, transformou sua estreia em Wimbledon em um desfile de moda com forte carga simbólica. Antes de entrar em quadra, a tenista apareceu com um traje inspirado no quimono cerimonial japonês, criado pela estilista Hana Yagi, de Tóquio, totalmente branco para respeitar o tradicional código de vestimenta do torneio inglês. A peça, confeccionada com tecidos reaproveitados de quimonos antigos e vestidos de noiva, também fazia referência ao figurino usado pela personagem de Lucy Liu em Kill Bill.

Filha de mãe japonesa e pai haitiano, Osaka explicou que buscou unir sua herança cultural ao protocolo de Wimbledon. “O quimono é uma das silhuetas mais emblemáticas da cultura japonesa. Queria encontrar uma forma de expressar essa identidade também por meio da moda”, afirmou a atleta. A produção ainda trazia bordados de grous e flores de cerejeira, além de um adereço tradicional nos cabelos.

Depois da entrada triunfal, Osaka trocou o figurino por um uniforme de competição da Nike, também desenvolvido especialmente para o torneio, e venceu a francesa Elsa Jacquemot por 6/1 e 7/5, garantindo vaga na segunda rodada de Wimbledon.

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