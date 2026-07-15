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Esporte

O tabu que fortalece a Argentina antes da semifinal contra a Inglaterra

Seleção construiu uma sequência marcada por títulos, pênaltis e atuações marcantes contra europeus

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 10h52
dpatop - 17 June 2026, USA, Kansas City: Soccer, Men, 2026 World Cup, Argentina vs. Algeria, Preliminary Round, Group J, Matchday 1, Kansas City Stadium, Lionel Messi (Argentina) celebrates his second goal, making the score 2-0. PLEASE NOTE: In accordance with FIFA regulations, these images may be used exclusively for editorial purposes. Commercial use is prohibited. Furthermore, no video-like sequences may be created, and no alterations may be made to the image, either in the foreground or the background. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller/picture alliance via Getty Images)
Lionel Messi: camisa 10 vai enfrentar a Inglaterra pela primeira vez (Tom Weller/picture alliance/Getty Images)
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Inglaterra e Argentina decidem nesta quarta 15, às 16h (horário de Brasília), quem vai enfrentar a Espanha na grande decisão da Copa do Mundo de 2026. Um tabu anima a Albiceleste: a seleção defende uma invencibilidade de dez partidas contra europeus, com oito vitórias e dois empates. A última derrota da Argentina para uma seleção europeia ocorreu no dia 30 de junho de 2018, quando perdeu por 4 a 3 para a França, nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. 

+ Inglaterra x Argentina na Copa: horário, onde assistir e escalações

O primeiro compromisso após aquela eliminação aconteceu no dia 9 de outubro de 2019. Em amistoso disputado contra a Alemanha, a Argentina buscou um empate por 2 a 2. O reencontro com uma seleção europeia só ocorreria em junho de 2022, na Finalíssima, quando a equipe comandada por Lionel Scaloni venceu a Itália por 3 a 0, em Wembley, e conquistou o troféu que reuniu os campeões da Copa América e da Eurocopa.

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Quatro dias depois, os argentinos golearam a Estônia por 5 a 0 em amistoso. Na Copa do Mundo do Catar, a seleção enfrentou quatro equipes europeias. Na fase de grupos, derrotou a Polônia por 2 a 0. Nas quartas de final, empatou por 2 a 2 com a Holanda e garantiu a classificação nos pênaltis, por 4 a 3.

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Na semifinal, a Argentina superou a Croácia por 3 a 0. A campanha terminou com o empate por 3 a 3 diante da França na decisão. Após uma das finais mais dramáticas da história das Copas, os argentinos venceram a disputa de pênaltis por 4 a 2 e conquistaram o terceiro título mundial.

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Em 2026, a sequência foi ampliada com uma vitória por 3 a 0 sobre a Islândia, em amistoso, além dos triunfos sobre Áustria, por 2 a 0, e Suíça, por 3 a 1 após a prorrogação, durante a Copa do Mundo.

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Últimos 10 jogos da Argentina contra seleções europeias:

  • Alemanha 2 x 2 Argentina — amistoso (9 de outubro de 2019);
  • Itália 0 x 3 Argentina — Finalíssima (1º de junho de 2022);
  • Argentina 5 x 0 Estônia — amistoso (5 de junho de 2022);
  • Polônia 0 x 2 Argentina — Copa do Mundo (30 de novembro de 2022);
  • Holanda 2 (3) x (4) 2 Argentina — Copa do Mundo (9 de dezembro de 2022). 
  • Argentina 3 x 0 Croácia — Copa do Mundo (13 de dezembro de 2022);
  • Argentina 3 (4) x (2) 3 França — final da Copa do Mundo, (18 de dezembro de 2022);
  • Argentina 3 x 0 Islândia — amistoso (9 de junho de 2026);
  • Argentina 2 x 0 Áustria — Copa do Mundo (22 de junho de 2026);
  • Argentina 3 x 1 Suíça — Copa do Mundo (11 de julho de 2026).
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