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Esporte

O rosa é o novo pretinho básico

A primeira grande e onipresente tendência da Copa: as chuteiras luminosas

Por Fábio Altman, de Morristown (Nova Jersey) 14 jun 2026, 13h23 | Atualizado em 14 jun 2026, 23h22
Pernas de jogadores de futebol em campo verde, com chuteiras rosa e brancas, meias brancas e vermelhas, disputando uma bola branca, verde e preta
Dividida colorida na partida entre Brasil e Marrocos: a cor do verão (Alexandre Battibugli/VEJA)
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Houve um tempo, e esse tempo vai longe, em que chuteira de futebol tinha de ser preta. Pois então, o rosa é o novo preto na Copa do Mundo de 2026. Nike, Adidas, Puma, New Balance e Skechers forneceram aos jogadores variações de chuteiras rosa-choque. É jogada de estilo e de marketing.  Odinga Nimako, da equipe de calçados de futebol da Nike, disse ao The Athletic, braço de esporte do The New York Times, que a alta demanda por cores mais vibrantes levou a empresa a optar pelo púrpura.

“O que temos ouvido constantemente dos atletas e dos consumidores, especialmente quando se trata de grandes momentos, é que as cores vibrantes lhes dão confiança, então esse foi realmente o nosso ponto de partida”, disse Nimako. “Nossa abordagem foi focar nas cores mais vibrantes, aquelas que realmente amplificam a confiança, e o rosa é uma delas.” E mais: “O que sempre ouvimos de nossos consumidores e atletas é que, quando você usa uma cor como o rosa, que é tão chamativa e vibrante, a impressão é de que… você precisa ser muito bom para usar essas cores. Ao mesmo tempo, o rosa também conquistou um nível de aceitação que o torna menos nichado e mais acessível a um público amplo.”

Pernas de jogadores de futebol em campo verde, um com shorts e meias vermelhas, outro com shorts azuis e meias brancas com faixas amarelas e verdes, e chuteiras coloridas
O tom em todas: destaque no meio da multidão (Alexandre Battibugli/VEJA)
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Há outros aspectos para a onda ter colado nos pés. Nenhuma seleção tem uniformes predominantemente rosas (à exceção do reserva da Bélgica), em contraste que foi levado em consideração. “A ideia é que a chuteira se destacasse do uniforme”, diz Nimako. Note-se, ainda, do ponto de vista do espetáculo, que o rosa faz contraste forte com o verde do gramado, e eis então a mistura desejada.

Há exceções? Sim. Os árbitros, como se vivessem no passado, são obrigados a usar chuteiras pretas – e da Fifa, claro, patrocinadora do torneio de Gianni Infantino. Alguns jogadores contrariam a tendência. Os pisantes de Lionel Messi são brancos com tons de azul-claro, s cores da Argentina. Os do americano Christian Pulisic, dos Estados Unidos, são brancos com estrelas azuis que lembram a bandeira americana. Cristiano Ronaldo vai de dourado. “O fato de (Ronaldo) estar disputando sua sexta Copa do Mundo nos motivou a celebrar o legado que ele construiu e a maneira como continua a ampliá-lo”, afirma Nimako. “E não há cor melhor do que o dourado para representar isso.”

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E o Neymar, se é que Neymar vá calçar chuteiras ainda em junho e julho? Ele tem uma bem colorida preparada pela Puma, rosa que só ela, luminosa, feita sob medida – na campanha publicitária o camisa 10 a exibe com garbo, pompa e circunstância. Mas haverá circunstância para usá-la?

Neymar Jr. com cabelo loiro e barba, veste um casaco vermelho de veludo com ombreiras douradas e o número 10 nas costas, segurando chuteiras coloridas em tons de rosa, azul e amarelo, em um cenário de circo com listras verticais rosa e azul
A campanha do camisa 10: será que ele vai ter oportunidade de calçá-la? (Puma Football/Divulgação)
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Copa do Mundo 2026
Neymar
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