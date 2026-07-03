O recado do goleiro da Noruega antes das oitavas contra o Brasil

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O goleiro norueguês Orjan Nyland expressa grande confiança para o confronto contra o Brasil nas oitavas de final da Copa, afirmando que a Noruega pode parar qualquer seleção. Apesar da defesa sofrer 8 gols em 4 jogos, ele destaca a solidez nas eliminatórias e o histórico invicto contra o Brasil. Entenda a estratégia e a crença norueguesa.

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A Noruega pode parar qualquer seleção da Copa do Mundo de 2026, disse o experiente goleiro Orjan Nyland nesta sexta, 3, dois dias antes de enfrentar o Brasil pelas oitavas de final. As seleções jogam neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília) no estádio de Nova York e Nova Jersey na disputa por uma vaga nas quartas de final do Mundial.

Os escandinavos colocarão à prova sua defesa, que sofreu oito gols em quatro jogos, contra o ataque brasileiro liderado por Vinícius Júnior, com quatro gols na competição até o confronto.

“Se olharmos para como nos classificamos [para o Mundial], tivemos uma das melhores defesas de toda a campanha das eliminatórias europeias. Por isso, tenho muita confiança nos meus companheiros”, declarou o goleiro a jornalistas em East Hanover, também em Nova Jersey.

“Sabemos que precisamos defender bem, mas sim, considerando o que fizemos nos últimos dois ou três anos e o que conquistamos até agora, tenho muito orgulho dos meus companheiros de defesa, e sabemos que podemos parar qualquer um”, acrescentou.

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Em um duelo de defesas, o Brasil leva a melhor neste Mundial, tendo levado dois gols nos quatro jogos que disputou. A seleção nórdica foi mais vazada, com oito gols levados nas quatro partidas que disputou.

Nyland, de 35 anos, defendeu a meta norueguesa em três dos quatro jogos que a equipe disputou no Mundial até aqui. Ele ficou de fora apenas da derrota por 4 a 1 para a França, em que o técnico optou por poupar os titulares, um resultado que lançou dúvidas sobre o sistema defensivo da Noruega.

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“Vamos enfrentar uma equipe muito forte, mas estamos nas oitavas de final e também somos uma equipe muito forte. Por isso, acho que podemos evoluir, podemos fazer melhor e acho que podemos vencer o Brasil”, afirmou Nyland.

O retrospecto do confronto é favorável à Noruega, que nunca perdeu para o Brasil (duas vitórias e dois empates).

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“Temos uma grande chance de ficar entre os oito melhores se entrarmos em fazer o melhor jogo das nossas vidas”, afirmou o goleiro.

De volta à Copa do Mundo após 28 anos de ausência, a Noruega se classificou em segundo lugar no grupo I, atrás da primeira colocada França.

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(Com AFP)

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