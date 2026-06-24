O que tem a chuteira exclusiva que Neymar usará na volta à seleção

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Neymar volta à Seleção com uma chuteira Puma exclusiva, a Future 9 NJR, criada em parceria com KidSuper para a Copa. Com preço de R$ 2.500, ela se destaca pelo amarelo, contrariando a tendência rosa do torneio. Inspirada na fênix, simboliza seu renascimento após a grave lesão em 2023. Seu possível debut é contra a Escócia.

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A chuteira exclusiva que Neymar usará em sua volta à seleção brasileira foi anunciada nesta quarta-feira, 24. O calçado de nome Future 9 NJR foi desenvolvido pela Puma em colaboração com o designer KidSuper somente para o camisa 10 da seleção utilizar durante a Copa do Mundo. Segundo a fabricante, a chuteira custará 2.500 reais e chegará nas lojas nesta sexta-feira, 26.

A campanha

A campanha da Future 9 NJR se baseou na figura da fênix e seu poder de renascimento, uma representação do caminho traçado por Neymar até a volta à seleção. A produção da peça publicitária foi realizada pela Puma em conjunto com o jogador.

Na contramão

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A Copa do Mundo de 2026 é o torneio das chuteiras rosas. A grande maioria dos jogadores está usando calçados dessa cor, o que trouxe um estranhamento ao público. Essa coincidência ocorreu, pois as grandes marcas como Nike, Adidas, Puma e New Balance, após pesquisas, chegaram à mesma conclusão: a cor rosa era a mais contrastante ao verde do gramado e, consequentemente, a melhor forma de destacar as chuteiras.

Em contramão a tendência, a Future 9 NJR tem o amarelo como cor predominante – como pediu Neymar. O calçado ainda tem detalhes em laranja, marrom e verde.

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O primeiro jogo

A chuteira exclusiva pode ser utilizada por Neymar nesta quarta-feira, 24, no jogo contra a Escócia válido pela terceira rodada da fase de grupos da competição. Caso Neymar entre em campo, esta será a primeira vez do jogador atuando pelo Brasil há três anos.

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A última vez que Neymar defendeu a seleção brasileira foi dia 17 de outubro de 2023 contra o Uruguai pelas eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. O Brasil era comandado por Fernando Diniz e perdeu por 2 a 0 no Estádio Centenário, em Montevideo. Na partida, Neymar sofreu uma ruptura completa do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) e saiu ainda no primeiro tempo.

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