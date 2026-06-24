O que tem a chuteira exclusiva que Neymar usará na volta à seleção
O calçado custará 2.500 reais e chegará nas lojas nesta sexta-feira, 26
A chuteira exclusiva que Neymar usará em sua volta à seleção brasileira foi anunciada nesta quarta-feira, 24. O calçado de nome Future 9 NJR foi desenvolvido pela Puma em colaboração com o designer KidSuper somente para o camisa 10 da seleção utilizar durante a Copa do Mundo. Segundo a fabricante, a chuteira custará 2.500 reais e chegará nas lojas nesta sexta-feira, 26.
A campanha
A campanha da Future 9 NJR se baseou na figura da fênix e seu poder de renascimento, uma representação do caminho traçado por Neymar até a volta à seleção. A produção da peça publicitária foi realizada pela Puma em conjunto com o jogador.
Na contramão
A Copa do Mundo de 2026 é o torneio das chuteiras rosas. A grande maioria dos jogadores está usando calçados dessa cor, o que trouxe um estranhamento ao público. Essa coincidência ocorreu, pois as grandes marcas como Nike, Adidas, Puma e New Balance, após pesquisas, chegaram à mesma conclusão: a cor rosa era a mais contrastante ao verde do gramado e, consequentemente, a melhor forma de destacar as chuteiras.
Em contramão a tendência, a Future 9 NJR tem o amarelo como cor predominante – como pediu Neymar. O calçado ainda tem detalhes em laranja, marrom e verde.
O primeiro jogo
A chuteira exclusiva pode ser utilizada por Neymar nesta quarta-feira, 24, no jogo contra a Escócia válido pela terceira rodada da fase de grupos da competição. Caso Neymar entre em campo, esta será a primeira vez do jogador atuando pelo Brasil há três anos.
A última vez que Neymar defendeu a seleção brasileira foi dia 17 de outubro de 2023 contra o Uruguai pelas eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. O Brasil era comandado por Fernando Diniz e perdeu por 2 a 0 no Estádio Centenário, em Montevideo. Na partida, Neymar sofreu uma ruptura completa do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) e saiu ainda no primeiro tempo.
EM UM SÓ LUGAR