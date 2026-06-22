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Esporte

O que se sabe sobre a volta de Ronaldinho Gaúcho aos gramados

Projeto de clube italiano mistura marketing, negócios e a possibilidade de ver o craque novamente em ação

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 13h52 | Atualizado em 23 jun 2026, 11h36
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Ronaldinho: "Estou animado para voltar a dançar com a bola" (Renato Varoli/Netflix)
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Ronaldinho Gaúcho voltou a ocupar as manchetes do futebol mundial por um motivo inesperado. Aos 46 anos, o campeão do mundo em 2002 está prestes a se juntar ao Ravenna, tradicional equipe italiana da terceira divisão, em uma operação que alimenta especulações sobre sua volta aos gramados.

O anúncio deve ocorrer nos próximos dias em Miami, cidade que recebe partidas da Copa do Mundo e onde o ex-jogador acompanha o torneio. Para o Ravenna, a chegada do brasileiro faz parte de uma estratégia para ampliar sua projeção internacional após ficar perto de conquistar o acesso na última temporada.

O que ainda não está totalmente definido é qual será a função de Ronaldinho dentro do projeto. Parte da imprensa europeia trata a iniciativa como um retorno efetivo ao futebol profissional, mas dirigentes do clube indicam que sua participação terá forte apelo institucional e comercial.

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Ariedo Braida, vice-presidente honorário do Ravenna, afirmou que não espera ver Ronaldinho atuando regularmente ao longo da temporada. Por outro lado, sua presença em campanhas promocionais, eventos e ações ligadas à imagem do clube já é considerada certa.

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Por trás da negociação está Ignazio Cipriani, proprietário da equipe italiana. Admirador de Ronaldinho desde a infância, o empresário acredita que a parceria poderá aumentar a visibilidade global do Ravenna e facilitar a atração de patrocinadores e investidores.

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Caso entre em campo em competições oficiais, o brasileiro colocará fim a um afastamento de mais de 11 anos do futebol profissional. Sua última partida oficial aconteceu em 2015, quando defendia o Fluminense. Desde então, ele se dedicou a jogos festivos, amistosos de exibição e compromissos promocionais pelo mundo.

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Em declarações reproduzidas pela imprensa italiana, Ronaldinho mostrou entusiasmo com a nova etapa. O ex-camisa 10 afirmou estar animado para “voltar a dançar com a bola” e iniciar uma história ao lado da família Cipriani, responsável pelo comando do Ravenna.

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