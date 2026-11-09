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Esporte

O que se sabe sobre a morte do pai do atacante Rony, assassinado no Pará

Jogador do Santos agradeceu o apoio do clube e lamentou o falecimento de Marigerson Carneiro

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 19h39 | Atualizado em 9 nov 2026, 20h17
Dois homens sorridentes posam em um terreno de terra batida. O mais velho, à esquerda, tem cabelos grisalhos e veste uma camisa branca do Santos e shorts azuis. O mais jovem, à direita, usa uma regata verde-militar, shorts pretos e um colar prateado. Ao fundo, uma cerca de madeira e uma casa simples.
Marigerson Barbosa Carneiro tinha 72 anos (Instagram/Reprodução)
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O pai do atacante Rony, ex-Palmeiras e atual jogador do Santos, foi assassinado nesta segunda-feira, 9, no município paraense de Terra Alta. “Hoje recebi uma das notícias mais difíceis da minha vida: o falecimento do meu pai”, lamentou o jogador nas redes sociais.

Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 anos, foi atingido com  um golpe de faca na região do pescoço. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A suspeita, identificada como Selma Cordovil, foi presa em flagrante.

De acordo com a Polícia Militar, a motivação do crime teria sido a falta de pagamento da vítima de um valor acordado para um suposto programa sexual. Ao O Globo, pessoas ligadas ao atleta indicaram que a suspeita teria tido uma relação amorosa com a vítima.

Os pais de Rony se separaram quando o jogador ainda era criança. Criado pela mãe e pelo avô, ele cresceu sem a presença de Marigerson, de quem se reaproximou no início da carreira. Desde então, os dois mantinham um vínculo próximo, e o jogador costumava visitá-lo com frequência no Pará.

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No Instagram, o Santos se solidarizou com a tragédia vivida pelo jogador, e informou que ele foi liberado das atividades sem previsão de retorno. Em seu comunicado, Rony agradeceu o time pelo apoio, e destacou que Neymar ofereceu seu avião particular para agilizar o transporte e trâmites burocráticos. “Neste momento, meu desejo é estar ao lado dos meus familiares, honrar a memória do meu pai e encontrar forças para seguir em frente”, escreveu ele.

Confira o pronunciamento completo do jogador:

Hoje recebi uma das notícias mais difíceis da minha vida: o falecimento do meu pai.

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Recebo esse momento com profunda tristeza e dor no coração, mas permaneço firme na fé, confiando que Deus é o nosso sustento e que Ele nos dará força para atravessar essa difícil caminhada.

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Quero expressar minha gratidão ao Santos Futebol Clube, à comissão técnica, especialmente ao professor Cuca, e a todos que demonstraram carinho, compreensão e solidariedade desde que receberam a notícia.

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Meu agradecimento especial ao Neymar, pela generosidade e disponibilidade em oferecer seu avião para nos ajudar neste momento, possibilitando o deslocamento da minha família.

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Obrigado também a todos os amigos, familiares e pessoas que estão se manifestando em oração e oferecendo apoio a mim e à minha família.

Neste momento, meu desejo é estar ao lado dos meus familiares, honrar a memória do meu pai e encontrar forças para seguir em frente.

Sigo firmado na fé, porque sei que Deus está conosco mesmo nos momentos mais difíceis.

“O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido.” (Salmos 34:18)

Que Deus conforte o nosso coração.

 

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Morte
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