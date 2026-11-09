O que se sabe sobre a morte do pai do atacante Rony, assassinado no Pará
Jogador do Santos agradeceu o apoio do clube e lamentou o falecimento de Marigerson Carneiro
O pai do atacante Rony, ex-Palmeiras e atual jogador do Santos, foi assassinado nesta segunda-feira, 9, no município paraense de Terra Alta. “Hoje recebi uma das notícias mais difíceis da minha vida: o falecimento do meu pai”, lamentou o jogador nas redes sociais.
Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 anos, foi atingido com um golpe de faca na região do pescoço. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A suspeita, identificada como Selma Cordovil, foi presa em flagrante.
De acordo com a Polícia Militar, a motivação do crime teria sido a falta de pagamento da vítima de um valor acordado para um suposto programa sexual. Ao O Globo, pessoas ligadas ao atleta indicaram que a suspeita teria tido uma relação amorosa com a vítima.
Os pais de Rony se separaram quando o jogador ainda era criança. Criado pela mãe e pelo avô, ele cresceu sem a presença de Marigerson, de quem se reaproximou no início da carreira. Desde então, os dois mantinham um vínculo próximo, e o jogador costumava visitá-lo com frequência no Pará.
No Instagram, o Santos se solidarizou com a tragédia vivida pelo jogador, e informou que ele foi liberado das atividades sem previsão de retorno. Em seu comunicado, Rony agradeceu o time pelo apoio, e destacou que Neymar ofereceu seu avião particular para agilizar o transporte e trâmites burocráticos. “Neste momento, meu desejo é estar ao lado dos meus familiares, honrar a memória do meu pai e encontrar forças para seguir em frente”, escreveu ele.
Confira o pronunciamento completo do jogador:
Hoje recebi uma das notícias mais difíceis da minha vida: o falecimento do meu pai.
Recebo esse momento com profunda tristeza e dor no coração, mas permaneço firme na fé, confiando que Deus é o nosso sustento e que Ele nos dará força para atravessar essa difícil caminhada.
Quero expressar minha gratidão ao Santos Futebol Clube, à comissão técnica, especialmente ao professor Cuca, e a todos que demonstraram carinho, compreensão e solidariedade desde que receberam a notícia.
Meu agradecimento especial ao Neymar, pela generosidade e disponibilidade em oferecer seu avião para nos ajudar neste momento, possibilitando o deslocamento da minha família.
Obrigado também a todos os amigos, familiares e pessoas que estão se manifestando em oração e oferecendo apoio a mim e à minha família.
Neste momento, meu desejo é estar ao lado dos meus familiares, honrar a memória do meu pai e encontrar forças para seguir em frente.
Sigo firmado na fé, porque sei que Deus está conosco mesmo nos momentos mais difíceis.
“O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido.” (Salmos 34:18)
Que Deus conforte o nosso coração.