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Esporte

O que se sabe sobre a lesão de Stephen Curry, que preocupa os Warriors

Jogador deixou a quadra com fortes dores, e foi submetido a exame de imagem

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 12h55
Jogador de basquete Stephen Curry, com barba e protetor bucal branco, usando uniforme preto e dourado do Golden State Warriors, número 30, em quadra com público desfocado ao fundo
Stephen Curry: jogador deixou a quadra com dores, e preocupa o Warrios (Kenneth Richmond/Getty Images)
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O astro do Golden State Warriors, Stephen Curry, sofreu uma lesão abdominal no início do primeiro quarto da partida contra o Houston Rockets, na noite desta quarta-feira, 11. Segundo o técnico Steve Kerr, o jogador da NBA foi submetido a uma ressonância magnética, e sua condição inspira “um alto nível de preocupação”.

Durante a partida, Curry recebeu a bola após um bloqueio e acertou uma cesta de três pontos, mas fez uma careta de dor ao soltar o arremesso. Logo depois, sinalizou para o banco de reservas, e deixou a quadra com dores. Ainda durante o jogo, foi submetido ao exame de imagem, mas os resultados ainda não foram divulgados.

De acordo com a NBC, no entanto, o jogador teria dito ao técnico que nunca sentiu uma dor dessa intensidade na carreira, o que explica a preocupação da equipe de que isso possa afastá-lo das quadras por um período significativo.

O Warrios vive um momento complicado na temporada, com uma série de desfalques. Nas últimas partidas, a equipe atuou sem Jimmy Butler (cirurgia no joelho), Moses Moody (cirurgia no joelho) e Kristaps Porzingis (doença) — ainda assim, emendaram oito vitórias consecutivas na NBA, puxado pelo desempenho de Curry e pela ascensão de Yaxel Lendeborg. A dupla transformou os Warriors em candidatos ao título da Conferência Oeste, mesmo sem Butler.

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A nova lesão de Curry, no entanto, pode complicar a situação: na temporada passada, o jogador perdeu 39 jogos por lesão, e o Warriors amargou uma sequência de 26 derrotas e apenas 13 vitórias sem ele. Com isso, o time ficou de fora dos playoffs, encerrando a temporada com 37 vitórias e 45 derrotas.

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