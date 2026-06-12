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Esporte

O que o Brasil tem que os outros não têm

A incrível lista de marcas da seleção brasileira – e não é só o penta e o recorde de participações

Por Fábio Altman, de Basking Ridge (Nova Jersey) 12 jun 2026, 08h00 | Atualizado em 12 jun 2026, 11h59
** ADVANCE FOR WEEKEND EDITONS, MAY 29-30 ** FILE - In this June 21, 1970 file photo, Brazil's Pele is hoisted on shoulders of his teammates after Brazil won the World Cup final against Italy, 4-1, in Mexico City's Estadio Azteca. (AP Photo/File)
Pelé é carregado após a conquista do tricampeonato na Copa do Mundo 1970, no México (AP/Image Plus)
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O Brasil tem longa jornada, até a final de 19 de julho, se lá chegar, para fazer valer a fama do país do futebol. Tanto tempo de desatino desbotou a amarelinha, mas não deveria ser assim, dada a avalanche de marcas brasileiras em Mundiais. A informação de que a seleção é a única participante de todas as 23 edições da competição é assunto velho. Saber que tem o penta, também – e ninguém mais. Vale, portanto, fazer uma lista de 20 primazias brasileiras. A começar pelas mais óbvias, sem dúvida.

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  • Maior número de participações: 23
  • Maior número de títulos: 5
  • Recorde de partidas disputadas: 114, duas a mais que a Alemanha.
  • Maior número de vitórias (76), quatro a mais que Alemanha.
  • Vitórias consecutivas – 11, entre a estreia em 2002 e as oitavas de final de 2006.
  • Melhor ataque: 237 gols.
  • Maior número de partidas sem tomar gol: 48
  • Carlos, goleiro de 1986, é dono da menor média de gols sofridos em Copas, com 0,20 por partida.
  • Em 1962, a seleção usou somente 12 jogadores, os onze titulares e Amarildo, no lugar de Pelé. Nenhuma outra equipe usou tão poucos atletas a caminho do título.
  • Na conquista do penta, em 2002, o time obteve sete vitórias em sete jogos, em campanha inigualável.
  • Ah, tem Pelé. Ele foi o mais jovem a se sagrar campeão do mundo…
  • … e o mais jovem a marcar numa final, aos 17 anos e 249 dias.
  • Pelé é o único jogador com três títulos.
  • Zagallo, bicampeão como jogador, campeão como técnico e auxiliar de Parreira em 1994, é o único com 4 títulos.
  • Carlos Alberto Parreira, aliás, foi o único a treinar seleções em seis mundiais.
  • Cafu foi o único a disputar três finais, em 1994, 1998 e 2002.
  • Ronaldo divide com Leônidas da Silva e com o francês Kylian Mbappé o posto de maiores artilheiros em mata-mata, com oito gols.
  • Um dos gênios do timaço de 1970, foi quem mais marcou com chutes de fora da área, em um total de 5, em três Copas.
  • Jairzinho marcou em todas as partidas da campanha de 1970.
  • O Brasil tem o atleta mais jovem a ser convocado para uma Copa, o ponta-esquerda Edu, em 1966, com 16 anos e 339 dias. Mas, como não foi a campo em nenhuma das partidas do torneio, não é o caçula a debutar em um Mundial.
Brasil x Alemanha - Final Copa 2002
Ronaldo comemora gol na vitória da seleção brasileira sobre a Alemanha na final da Copa de 2002, no Japão (Matthew Ashton/Getty Images)
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Pelé
Ronaldo Fenômeno
Seleção Brasileira de Futebol
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