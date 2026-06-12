O que o Brasil tem que os outros não têm
A incrível lista de marcas da seleção brasileira – e não é só o penta e o recorde de participações
O Brasil tem longa jornada, até a final de 19 de julho, se lá chegar, para fazer valer a fama do país do futebol. Tanto tempo de desatino desbotou a amarelinha, mas não deveria ser assim, dada a avalanche de marcas brasileiras em Mundiais. A informação de que a seleção é a única participante de todas as 23 edições da competição é assunto velho. Saber que tem o penta, também – e ninguém mais. Vale, portanto, fazer uma lista de 20 primazias brasileiras. A começar pelas mais óbvias, sem dúvida.
- Maior número de participações: 23
- Maior número de títulos: 5
- Recorde de partidas disputadas: 114, duas a mais que a Alemanha.
- Maior número de vitórias (76), quatro a mais que Alemanha.
- Vitórias consecutivas – 11, entre a estreia em 2002 e as oitavas de final de 2006.
- Melhor ataque: 237 gols.
- Maior número de partidas sem tomar gol: 48
- Carlos, goleiro de 1986, é dono da menor média de gols sofridos em Copas, com 0,20 por partida.
- Em 1962, a seleção usou somente 12 jogadores, os onze titulares e Amarildo, no lugar de Pelé. Nenhuma outra equipe usou tão poucos atletas a caminho do título.
- Na conquista do penta, em 2002, o time obteve sete vitórias em sete jogos, em campanha inigualável.
- Ah, tem Pelé. Ele foi o mais jovem a se sagrar campeão do mundo…
- … e o mais jovem a marcar numa final, aos 17 anos e 249 dias.
- Pelé é o único jogador com três títulos.
- Zagallo, bicampeão como jogador, campeão como técnico e auxiliar de Parreira em 1994, é o único com 4 títulos.
- Carlos Alberto Parreira, aliás, foi o único a treinar seleções em seis mundiais.
- Cafu foi o único a disputar três finais, em 1994, 1998 e 2002.
- Ronaldo divide com Leônidas da Silva e com o francês Kylian Mbappé o posto de maiores artilheiros em mata-mata, com oito gols.
- Um dos gênios do timaço de 1970, foi quem mais marcou com chutes de fora da área, em um total de 5, em três Copas.
- Jairzinho marcou em todas as partidas da campanha de 1970.
- O Brasil tem o atleta mais jovem a ser convocado para uma Copa, o ponta-esquerda Edu, em 1966, com 16 anos e 339 dias. Mas, como não foi a campo em nenhuma das partidas do torneio, não é o caçula a debutar em um Mundial.